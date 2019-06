Az orosz kormány megfigyelné a tinderezőket is

Az orosz kormány hozzáférést követel a Tinder-felhasználók személyes adataihoz. A Business Insider orosz forrásokra hivatkozva azt írja, a Tinder is felkerült arra a 175 céget tartalmazó listára, akiktől azt kérik az orosz hatóságok, hogy osszák meg a felhasználóik adatait. A társkereső applikációt üzemeltető cég megtagadhatja az orosz cenzúra követelését, ám egyelőre nem tudni, mit válaszolt.

A Tindernek több mint 50 millió felhasználója van, és a lap szerint olyanok adataihoz is hozzáférne az orosz biztonsági hatóság, akik nem Oroszországban élnek. Az orosz biztonsági ügynökség megfigyelné a felhasználók levelezését, képeit és videóit is, melyeket az applikáció az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával eltárol. 2018-ban már letiltották Oroszországban a Telegram nevű titkosított üzenetküldő applikációt, miután a cég megtagadta a hatóságok kérését. Ez várhat az orosz társkeresőkre is, ha a cég nem adja oda adataikat a kormánynak. A megfigyelni kívánt oldalak listáját nagyarányú többséggel fogadta el az orosz parlament.

A korlátozás összefüggésben van azzal a tervvel, hogy válsághelyzet esetén Oroszországot le lehessen tiltani a globális internethálózatról. Putyin május 1-jén írta alá a Sovereign Internet néven elhíresült törvényjavaslatot, amely egy olyan nemzeti rendszer felállítását írja elő, amelyben az információáramlást az országon belül lehetne tartani, és így ellenőrzés alá is lehetne vonni. A törvény célja a döntéshozók szerint az, hogy " megakadályozza a külföldi beavatkozást", míg egyes orosz médiumok online vasfüggönyhöz hasonlították a tervet.

Az orosz hatóságok még 2017-ben jelentették be, hogy az internetes forgalom 95 százalékát az országon belül szeretnék tartani, és ezt a célt 2020-ra érnék el.