Új növényevő dinoszauruszfaj maradványait azonosították Ausztráliában

Egy teljesen új növényevő dinoszauruszfajhoz tartoznak azok a szokatlanul színes fosszíliák, amiket egy ausztrál opálbányában találtak meg a kutatók. Ez az első példa arra, hogy egy csordához, vagy családhoz tartozó dinoszauruszok maradványaira bukkantak az országban, emellett pedig ezek az eddigi legkomplettebb opálban fennmaradt fosszíliák is – írja a National Geographic.

Stephen Poroprat, a melbourne-i Swinburne University of Technology paleontológusa elmondta, mindig izgalmas, mikor új ausztrál dínót találnak, mert egyelőre elég kevés van belőlük. Egészen pontosan egyébként huszonnégyet fedeztek fel eddig, köztük a szintén ezen a helyszínen tavaly felfedezett Weewarrasaurust is. A most azonosított faj a Fostoria dhimbangunmal nevet kapta, és egy Iguanodon-szerű dínó lehetett, ami a kréta időszak közepe tájékán, nagyjából 100 millió éve élhetett.

A név egyébként Robert Foster opálbányásztól származik, aki még 1986-ban találta meg a fosszíliákat, amiket a sydney-i Australian Museum kutatóival és az ausztrál hadsereg szakembereivel közösen emelt ki a földből. Ezt követően aztán évekig nem foglalkozott velük senki, most viszont kiderült, érdemes volt megvizsgálni őket.

Eredetileg azt hittük, hogy egy csontvázról van szó, de miután lekezdtük egyesével vizsgálni a csontokat rájöttünk, hogy négy különböző méretű lapocka is van közöttük.

– mondta a tanulmány társszerzője, Phil Bell, hozzátéve, hogy nagyjából hatvan csont származhat egy közel öt méteres felnőtt állattól, a maradék pedig fiatalabb példányokhoz tartozhatott.

A maradványokat a Lightning Ridge nevű település közelében találták meg, ami egy tavalyi felfedezés után az elmúlt pár hónapban elég népszerű célpont volt a paleontológusok számára. A fosszíliák egyébként nemcsak azért különlegesek, mert egy teljesen új fajhoz tartoznak, hanem azért is, mert kékesszürke árnyalatúak, néhány helyen pedig drágakőszerűen ragyognak is. Teljes csontváz ugyan nem került elő, de Ausztráliában így is ez az egyik legteljesebben fennmaradt lelet.