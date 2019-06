Futurisztikus, V alakú repülő mögé állt be a KLM

Egészen formabontó repülővel állt elő a holland Delfti Műszaki Egyetem (TU Delft) ami mögé beállt a Holland Királyi Légitársaság, vagyis a KLM is – írja a CNN.

A repülő neve nem véletlenül egyezik meg a Gibson ikonikus Flying V gitárjával, mert eléggé hasonlít a hangszerre. Itt ugyanakkor a futurisztikus dizájnnak funkciója is van: a két géptörzs lényegében egyszerre a két szárny is, így az utasok, a csomagok és az üzemanyagtartályok is a szárnyakon kapnak helyet, a hajtóművek pedig a gép tetején vannak. Az egészben az a pláne, hogy ezzel a dizájnnal állítólag rengeteg üzemanyagot lehet spórolni, a tervezők szerint 20 százalékkal fogyaszt majd kevesebbet, mint a hasonló befogadóképességű Airbus A350-900.

A KLM vezérigazgatója a projekttel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy az elmúlt években a fenntarthatóság úttörőivé váltak, és nagyon büszkék arra, hogy együtt dolgozhatnak a TU Delfttel. A projekt vezetője szerint a károsanyag-kibocsátás szempontjából szükség van az ilyen koncepciókra, mert nem lehet teljes flottákat átállítani elektromos repülőkre.

A kutatók jelenleg abban reménykednek, hogy szeptemberben már modellekkel tesztelhetik a gépet, az új kabindizájn modelljét pedig októberben fogják kiállítani az amszterdami Schiphol reptéren.