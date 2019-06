Kitiltották az egyszer használatos műanyag eszközöket a Nagyerdei Kultúrparkból

A debreceni Nagyerdei Kultúrpark igazgatója szerdán, a környezetvédelmi világnapon jelentette be, hogy azonnali hatállyal kitiltják az egyszer használatos műanyag eszközöket az állat- és növénykertként, valamint vidámparkként is funkcionáló komplexumból – írja az MTI.

A magyar állatkerteket évente összesen csaknem 4 millióan keresik fel. Magyarország első természetvédelmi területén, a Nagyerdőben, az ország első vidéki állatkertje és egyetlen vidámparkja elkötelezett a természeti értékek védelmében, a környezettudatos és fenntartható megoldások alkalmazásában és a látogatókkal történő megismertetésében.

– mondta Nagy Gergely Sándor, hozzátéve, hogy az Európai Unióban 2021-től egyébként is megtiltják az olyan eldobható műanyag termékek használatát, amelyek alternatív termékekkel helyettesíthetőek

A leendő EU-s szabályok itt már szerdától életbe léptek, vagyis mostantól kitiltják az egyszer használatos műanyag szívószálak, keverőpálcikák, poharak, tányérok, evőeszközök és műanyag zacskók használatát a vendéglátóhelyeikről. Az itt található ajándékboltokat egyébként maguk működtetik, a büféket viszont külső vállalakozók, akikkel korábban módosították a szerződéseket, hogy kellő idejük legyen a felkészülésre.

Arra felkészülve, hogy a vendégek bevihetnek a parkba egyszer használatos műanyag eszközöket, szelektív hulladékgyűjtő szigeteket is kialakítottak a parkban. A park igazgatója a döntéssel kapcsolatban azt is elmondta, reméli, hogy példájukat más állatkertek és közgyűjtemények is követni fogják.