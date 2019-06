Az anyagcsere lehet a kulcsa az emberi teljesítőképesség határának

Az Ironman triatlontól kezdve a Tour de France-ig számos olyan verseny van, ami még a legfelkészültebb versenyzőket is képes a teljesítőképességük határára hajszolni. Az, hogy ki mennyit bír, sokak szerint kizárólag fejben dől el, egy friss kutatás szerint azonban inkább az anyagcsere lehet a kulcs, van ugyanis egy pont, amit még a világ leggyorsabb ultrafutói sem tudnak átlépni – írja az Eurekalert.

A kutatás során olyan sportolók napi kalóriafelhasználását vizsgálták meg, akik öt hónapon át minden héten hat maratont futottak le a 2015-ös Race Across the USA keretében. Emellett olyan dolgokat is számításba vettek, mint a túrafutás vagy a terhesség. A Science Advances című szaklapban publikált tanulmány szerint hosszú távon minden ember legfeljebb a két és félszeresét tudja elégetni az alapállapotban felhasznált kalóriáinak.

Ezen túl a test már a saját szöveteit kezdi el lebontani, hogy kompenzáljon a hiány miatt.

A kapott adatokból egy L-alakú grafikon rajzolódott ki, ami azt jelenti, hogy a sportolók eleinte rengeteg kalóriát égettek el, hosszú távon viszont ez egészen az alapállapot két és félszereséig csökkent, majd itt stagnálni kezdett. Az eredmények alapján kijelenthető, hogy az emberi test képes feljebb kapcsolni az anyagcseréjét, hogy megvédje önmagát, de ez csak egy bizonyos pontig működik.

Erre a kutatók szerint az lehet a magyarázat, hogy az emésztőrendszerünk egyszerűen képtelen gyorsabban lebontani a tápanyagokat, vagyis hiába eszik többet valaki, ettől még nem feltétlenül fogja tudni kitolni a teljesítőképessége határát. Éppen emiatt a korábbi kutatásokkal ellentétben ezúttal nem a hőháztartás, hanem az emésztőrendszer limitációinak tulajdonították a kitartás végső korlátját.

Érdekes módon egyébként a terhesség esetében is hasonlóak voltak a számok, mint a sportolóknál, ami alapján elképzelhető, hogy a csecsemők növekedését ugyanúgy az emésztőrendszer korlátozhatja.