Teljesen új szintetikus fehérjét hoztak létre egy videójátékban

Az új proteinek felkutatása nem egyszerű feladat, ezekből ugyanis több lehetséges verzió van, mint ahány atom van az univerzumban. Pont emiatt rendkívül izgalmas az, hogy a Foldit nevű, proteinekkel kirakósozó játékban nem egy, hanem rögtön húsz különféle működő struktúrát hoztak létre a játékosok, köztük egy olyat is, amit természetes proteineknél még sohasem figyeltek meg – írja a Phys.org.

A Nature szaklapban publikált friss tanulmány társszerzője, David Baker elmondta, hogy nagyon izgalmas belegondolni abba, hogy bárki segíthet a lehetőségek szinte végtelen tárházának felkutatásában, a most felfedezett fehérjék diverzitása viszont még őket is meglepte. Baker azt is hozzátette, hogy

az új fehérjék semmilyen szempontból nem rosszabbak, mint egy olyan fehérje, amit egy tudományos fokozattal rendelkező tudós hozott létre.

A Foldit egyébként 2008 óta létezik már, és azóta a segítségével sikerült már megállapítani egy HIV-hez köthető fehérje struktúráját, valamint hasznos enzimek aktivitását is sikerült már vele feljebb pörgetni, de egészen eddig nem lehetett vele új dolgokat létrehozni. Egy ideje ugyanakkor már nemcsak létező proteinekkel lehet dolgozni, a játékba kódolt biokémiai információk miatt pedig a Folditben jól teljesítő molekuláknak nagyobb volt az esélye arra, hogy a való életben is úgy álljanak össze, ahogy azt a készítők tervezték.

A kutatók az így létrejött modellek közül 146-ot teszteltek le laboratóriumi körülmények között, ezek közül pedig

56 volt stabil,

20 különböző struktúrát figyeltek meg,

ezek között pedig volt egy olyan is, amit természetes fehérjékben sosem figyeltek még meg.

Firas Khatib, a tanulmány társszerzője elmondta, sosem hitte volna, hogy ennyire eredményesek lesznek a Foldit játékosai, főleg mert egészen eddig csak mély hozzáértéssel rendelkező kutatók foglalkoztak ilyesmivel, és az ő modelljeik is gyakrabban fulladtak kudarcba, mint ahányszor sikeresek voltak. Az persze egyértelmű, hogy a kutatást nem lehet kizárólag a Foldit játékosaira bízni, de Khatib szerint így is fantasztikus forrásnak tekinthetők. Ha valakit érdekel a játék, itt többet is megtudhat róla.