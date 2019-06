A Xiaomi elmagyarázta, hogy működik a képernyőbe épített kamera

Hétfőn az Indexen is olvashattak arról, hogy előbb az Oppo, majd a Xiaomi is képernyő alá épített kamerát mutatott be, de azt akkor még nem lehetett tudni, hogy pontosan mi áll a technológia hátterében. A Xiaomi vezérigazgató-helyettese, Wang Xiang nem sokkal később Twitteren magyarázta el a dolgot, amiből kiderült, hogy a titok nyitja egy speciális, a fényt remekül áteresztő üveg – írja a Verge.

A magyarázat szerint az új megoldás esetében a katód és az anód is átlátszó, így a kívülről érkező fény ugyanolyan intenzitással hatol be a kijelző alá, amilyennel kívülről beérkezett. Ennek köszönhető az, hogy a kamera az alkalmazás használatával láthatóvá válik, az is az előnyök közé tartozik, hogy az átlátszó üveg egyben lencseként is funkcionál és azzal, hogy nem kellett minél kisebbre tervezni az egész konstrukciót, a képminőség is jobb lehet a nagyobb szenzorok miatt.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! RT if you love it. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/8e7EdEBn8J — Wang Xiang (@XiangW_) 2019. június 3.

Egyelőre persze még nem tökéletes a rendszer, a kamera halványan ugyan, de látszódik a képernyő alatt, de ennek ellenére is ígéretesnek tűnik a rendszer, mert sem a mozgó alkatrészek, sem a képernyőből helyet foglaló betüremkedés (notch) mérete miatt nem kell aggódni.

Azt egyelőre még mindig nem tudni, hogy mikor kerülhet be a képernyőbe épített kamera egy telefonba: hétfőn állítólag egy Mi 9 prototípussal promózták a dolgot, de hivatalosan egyelőre csak annyit lehet tudni, hogy a Xiaomi még csak felfedezi az ebben rejlő lehetőségeket.