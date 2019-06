Kelet-Ázsiában már 2500 éve is füveztek

A marihuánafogyasztás egyik legrégebbi bizonyítékát találták meg a kelet-ázsiai Pamír-hegységben, ahol egy temetőben talált, több ezer éves edényekben mutatták ki a pszichoaktív anyagot – írja az MTI.

A Science Advances című szaklapban publikált tanulmány elsősorban azért fontos, mert ugyan korábban is tudni lehetett, hogy Kelet-Ázsiában már legalább i.e. 4000 óta termesztették a növényt a magja és a rostjai miatt, de egészen eddig nem igazán lehetett tudni, hogy pontosan mire használták fel a marihuánát.

A mostani kutatás során ugyanakkor bebizonyosodott, hogy a Jirzankal temetőből származó 2500 éves temetési füstölőkbe szándékosan válogattak ki magasabb THC-tartalmú növényeket, amiket a szertartások során égettek el, ez pedig

az eddigi legkorábbi bizonyítéka a marihuána pszichoaktív szerként történő használatának.

A kutatók a vizsgálatok során a gázkromatográfia-tömegspektrometria módszerével különítették el a füstölőkön fennmaradt anyagokat. A folyamat végén kiderült, hogy azok kémiai profilja tökéletesen megegyezik a kannabiszéval, emellett pedig magasabb is volt a THC-tartalma, mint az átlag vadon termő kannabisznak.

Ez a kutatás alátámasztja azt a feltételezést, hogy a kannabiszt először Kelet-Ázsia hegyes régióiban alkalmazták pszichoaktív szerként, és innen terjedt el aztán a világ többi részére.

– mondta Nicole Boivin, a kutatásban résztvevő Max Planck Intézet kutatója.

A kutatás alapján egyébként a növény minden bizonnyal a Selyemúton juthatott ki ebből a régióból, már csak azért is, mert a híres kereskedelmi út korai fázisában inkább egy küllős kerékre hasonlított, melynek középpontjában pont ez a régió állt. A kutatók szerint a mostani tanulmány sokat segíthet a korai kultúrák megértésében, emellett pedig rávilágít arra is, hogy az emberek évezredekkel ezelőtt is ráéreztek már a természetes fitokémiai anyagokra a növényekben.