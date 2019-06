500 megabitet tud a Telenor a Balatonnál

Mindenki az 5G-ről beszél, pedig az életünket sokkal jobban befolyásolja, hogy mit hoznak ki a szolgáltatók a már meglévő 4G hálózatokból. A Telenor most erről beszélt a szerdai bemutatóján, amit a Balatonhoz szerveztek, mert ott végeztek el egy jókora hálózatfejlesztést.

Közel megduplázták, 90 százalékkal növelték a hálózat kapacitását

Ennek eredményeként a szolgáltató ügyfelei akár ötszáz megabit per masodperces letöltési sebességet is elérhetnek, ha elég jó mobiljuk van. A saját méréseinken 347 Mbps volt a csúcs, de kollégák megmutatták, hogy nekik sikerült felkapaszkodni az ötszázas tartományba.

Mindez nem egy demó volt, hanem a Telenor aktívan működő hálózata, amelyre rajtunk kívül más előfizetők is csatlakoztak. A legnagyobb sebesség persze csak akkor érhető el, ha abban a pillanatban sok más ügyfél nem forgalmaz sok adatot, és sajnos előfeltétel a csúcskategóriás telefon. Mi Samsung Galaxy S10-et használtunk a teszthez. Ez a telefon ugyanis egyszerre több antenna használatával, több vivőfrekvencia összefogásával tud kommunikálni, vagyis ismeri ugyanazokat a technológiai trükköket, amiket a Telenor is elérhetővé tett a hálózatán.

Az elmúlt pár évben a ledrágább mobilok már olyan antennával és hálózati csippel érkeztek a boltokba, hogy elméletileg akár 1 gigabites letöltési sebességre is képesnek kell lenniük, de mondjuk egy iPhone 6 hiába volt egykor csúcskategóriás, annak csak 150 megabit a maximuma.

Nagy tó, nagy kihívás

A Balaton izgalmas terep a mobilszolgáltatóknak, mert nincs még egy ilyen hely az országban, ahol ilyen nagy mértékben érvényesülne a szezonalitás. Az év kétharmadában alig van felhasználó, alig 140 ezer ember él a vízparti településeken, viszont olyan sokan töltik ott a nyarat, hogy a mobilhálózat forgalma az ötszörösére nő.

Nyáron itt van az országos adatforgalom egytizede

Van olyan település, ahol ennél is nagyobb a növekedés, Csopakon például tizenötszörös a nyári terhelés a télihez képest.

Évtizedekkel ezelőtt, a GSM-korszakban, még hozták-vitték az eszközöket, úgy növelték meg, majd állították vissza a hétköznapi kapacitást. Most is részben ez történik, a Telenor is levitt a Balaton környékére pár ideiglenes tornyot, amilyenekhez hasonlót a zenei fesztiválokon láthatunk. A könnyűszerkezetes, 18 méter magas tornyok egy nap alatt felállíthatók, és ráköthetők az országos hálózatra. Csak áramot kell kapiuk, mert az adatkapcsolatot mikrohullámú antennával építik fel. A tartósan telepített tornyokból viszont már nem kelll elvinni semmit, a mai berendezéseknek fejlett az energiamenedzsmentje, maguktól lekapcsolnak az éppen nem használt részeik, nem pazarolnak energiát.

A Telenor 45 állomásán a vezérlőmodult cserélte le újabbra, hogy javítsa az átviteli kapacitást, és 50 állomáson alkalmazta a cikk elején említett megoldást, hogy frenvenciasávok összefogásával nőjön a letöltési sebesség.

Az elmúlt egy évben 13 új bázisállomást is épített, pedig a tó körüli régióban különösen nehéz a szolgáltatói antennák telepítése, mert a Balaton-törvény szigorú féltelekhez köti az építkezést, és ingatlanok tulajdonosai is sokszor csak a nyári időszakban elérhetők. Mint a Telenortól megtudtuk, itt akár 2-3 év is eltelik, mire egy tervezett beruházás megvalósul, szóval ha most kitalálnának valami szuper ötletet a bővítésre, abból 2022-re lenne valami.