A kürtvirág szalamandrát eszik

Fotó: Wikipedia A jóllakott északi kürtvirág

Közismertek a húsevő vagy rovarfogó növények (például a Vénusz légycsapója vagy a kancsóka), amelyek tápanyagszegény élőhelyük miatt részben ragadozó életmódra álltak át. Különféle technikákkal elkapják a gyanútlan rovarokat, majd emésztőnedveik segítségével elfolyósítják és felszívják testük anyagait.

Ez önmagában is elég bizarr, de most a kanadai Guelph Egyetem botanikusai felfedezték, hogy az egyik Kanadában honos húsevő növény, az északi kürtvirág nem éri be holmi vézna hangyákkal, hanem előszeretettel fogyaszt szalamandrákat is. Ez a növény viszonylag egyszerű stratégiát fejlesztett ki. tölcsért formáló levelei széle csúszós, benne lefelé álló szőrök állnak. Így az áldozat belecsusszan az emésztőnedvekbe, és többé nem tud onnan kimászni.

Ez az első alkalom, hogy egy észak-amerikai húsevő növényt gerinces állat levadászásán kaptak.

Fotó: Moldowan et al. 2019. Ecology A kürtvirágban emésztődő szalamandrák

A tanulmány szerint az Ontario állambeli kürtvirágokban foltos szalamandrák maradványaira bukkantak. A felfedezés teljesen véletlen volt, hiszen az egyik botanikus, Alex Smith éppen hallgatóknak tartott terepgyakorlatot, amikor meglátta a növényben a kétéltűt.

Ez valóságos WTF pillanat volt

- nyilatkozta Smith a Guardiannek. A biológus látott fantáziát a dologban, és felvetette, hogy ez nemcsak egyszeri, véletlen szerencsétlenség volt a szalamandra szempontjából. Egy munkatársával ezután szisztematikusan felmérték a környék kürtvirágjait, és 20 százalékukban találtak szalamandramaradékot.

Ez volt a második WTF-pillanat

- hogy megint csak Smith-t idézzük. Az északi kürtvirág egyike a világszerte ismert 600 húsevő növényfajnak, és Észak-Amerika északi mérsékelt égövi tájain honos. Eddig is közismert volt róla, hogy rovarokat eszik, de a felfedezett szalamandraétvágy

jelentősen kiszélesíti az étrendjén szereplő lehetséges állatok spektrumát.

Vajon a szalamandra mekkora részt vállal a növények táplálásában? Vajon a kürtvirág milyen jelentős ragadozónak számít a szalamandrák szempontjából? Vajon a szalamandra csak véletlenül téved a kürtvirág csapdájába, vagy valahogy csábítja is őt a növény? Ez csak néhány a rengeteg felmerült kérdés közül.

A kutatók szerint az a legmeglepőbb, hogy eddig nem vette észre senki, hogy a kürtvirág ilyen mértékben pusztítja a szalamandrákat, hiszen mindkét faj és a terület is intenzíven kutatott jó ideje. A megfigyelések szerint a növény pillanatok alatt eltünteti a kétéltűt: a beleesés után két héten belül megemészti áldozatát.

Smith már jövőbeli figyelmeztetéseket vizionál a természetvédelmi területen, melyek szerint

Maradjanak az ösvényen, és figyeljenek gyermekeikre, a növények itt gerinceseket esznek.