A Nokia 4.2 mindent tud, és minden mást is?

A mobiltelefonok harca nemcsak a csúcskészülékek között, de a középkategóriában is elég erős. Az ember már csak olyan, hogy szeretne a pénzéért minél többet kapni, és persze pontosan tudja, hogy egy százezer forint alatti telefontól ne várja ugyanazt, mint egy félmillióstól - de azért mégis csak szeretné, ha nem kellene nap mint nap azt éreznie, hogy legszívesebben a földhöz vágná a telefonját. Sőt egyenesen szeretne úgy gondolni az olcsó készülékére, hogy ez aztán mindent tud. És minden mást is.

Ez jó nagy hülyeségnek hangzik, és nem is mi állítjuk, hanem maga a Nokia. Az oldaluk szerint - és most szó szerint idézünk -

ez a telefon mindent tud, és minden mást is a Google Asszisztens segéddel.

Nem érti? Nem baj, mi sem. Persze most visszaidézhetnénk a Nokia 8 Sirocco termékoldalának egyik mondatát, miszerint a kamerája olyan képeket készít, hogy ínyenc falatnak tűnik a tegnapi maradék, vagy hogy a Nokia 6.1 olyan mint egy tank, de igazából értékelendő az újfajta kommunikációs megközelítés.

A mindent tudásnak persze vannak fizikai korlátai, valószínűleg emiatt került oda, hogy minden mást meg megold a Google Asszisztens, de azért lássuk be, ez még így is elég erős. Értem én, hogy nem tud elmosogatni helyettem a telefon, de a Google asszisztenssel is csak annyira jutok, hogy keres nekem néhány tippet, hogyan lehetnék gyorsan, de mégis hatékonyan túl az egészen. Esetleg ajánl bejárónőt, mosogatógépet, vagy új tányérokat, de azért ezzel még mégsem jutottam el addig, hogy megoldott volna helyettem bármit.

Pedig ehhez a forgatókönyvhöz valamiért nagyon ragaszkodik a Nokia, ugyanis a telefon ismertetőjében később újra megjelenik, hogy “Végeztesd el a teendőidet egyetlen gombnyomással”. De baromira nem takarít, mosogat, adóbevallást pláne nem lehet vele kitölteni, és ha a telefonon múlna, egészen biztosan éhen halna a kutya, és kiszáradna a paradicsom is. Azaz tulajdonképpen semmi olyasmit nem csinál, ami egy átlagos ember teendői között szerepel.

A vicc az, hogy a körbereklámozott Google Asszisztens pont ugyanaz ezen a telefonon is, mint bármelyik másikon

Annyi a különbség, hogy van rajta egy gomb, amivel egyszerűen el lehet érni. Minél rendszeresebben beszélget valaki a Google Asszisztensével, és minél többször kéri a segítségét, az annál jobban kiismeri, és egyre több dologban tud tényleg érdemi tanácsokat nyújtani. De ez alatt sem a szlogenként használt mindent kell érteni, csak a "néhány dolog" mégsem hangzik olyan jól.

A Google Asszisztens egyébként tényleg alkalmas arra, hogy a digitális életet egyben tartsa, azaz szóljon, hogy mikor milyen programja van a felhasználóknak, ajánljon neki cikkeket, vagy értesítse, hogy dugó van a szokásos útvonalán. Szépen lassan ki is ismeri a felhasználó szokásait, azaz ha sokat keresünk kínai éttermekre, akkor jó esetben egy idő után szól, ha nyílt egy új kínai a városban. Ahhoz, hogy tényleg tanuljon a rendszer, elengedhetetlen, hogy aktívan használjuk, részsikereket akkor is el lehet érni ugyan ha a háttérben fut, de a maximális kihasználás érdekében a legjobb, ha az ember rendszeresen beszélget is vele, persze angolul.

Fotó: Németh Sz. Péter

Az alapok

A telefon ára 69 990 forint kártyafüggetlenül, ezért egy hátul is üveg borítású, 5,71 hüvelykes kijelzőméretű telefont kapunk. Meglehetősen vonzza az ujjlenyomatokat, néhány perc után úgy néz ki a készülék, mintha egy hete éjjel-nappal szorongattam volna. Jó hír, hogy ennél rosszabb már később sem lesz. Az ujjlenyomat-olvasó a hátára került, kellőképpen gyors, és hasonlóan magabiztosan működik a biometrikus arcfelismerő is.

A hátlapon a 2 megapixeles kamera a tökéletes bokeh effektet igyekszik segíteni, a másik kamera 13 megapixeles, előre pedig egy 8 megapixeles, 74 fokos látómezővel rendelkező kamera került, amivel kissé élvezhetőbbek lesznek a nyaraláson készült “itt éppen melyik híres épületet takarja ki a fejem” jellegű képek. A 3000 mAh akkumulátor nem az a nagyság, amire az ember felkapja a fejét, viszont egy napot magabiztosan kibír. Másnap reggelre azért már nagy szükség lehet a töltőre, bár azt ígérik, hogy a mesterséges intelligencia majd kitanulja a telefonhasználati szokásokat, és ahhoz igazítja az akkumulátor-használatot is. Az azért nem valószínű, hogy annyira jól optimalizálja a dolgokat, hogy hirtelen majd egy hetet is kibír egy töltéssel.

Hogy a mélyebb technikai részleteket se hagyjuk ki, eláruljuk, hogy Qualcomm Snapdragon 439-es processzor dolgozik a telefonban, ami nem csúcs, de átlagos felhasználásra tökéletes. Tavaly júniusban jelentette be őket a gyártó, azaz jó hír, hogy nem az előző szériás processzorokból válogattak hozzá.

Mindig csak egyre jobb

Ezt sem mi mondjuk, hanem a hivatalos szöveg, ami felvezeti, hogy a telefonon Android One fut. Ez jó azoknak, akik szeretik az egyszerű és letisztult Androidot, azoknak viszont nem, akik kíváncsian figyelik, milyen saját alkalmazásokat vagy kezelőfelületet fejlesztenek a gyártók, és abba milyen felhasználóbarát megoldásokat építenek. Cserébe viszont biztosan jönnek folyamatosan a frissítések, amik persze más gyártók készülékeire is jönnek majd, de itt az Android újabb verzióinak frissítése is biztosított.

Az ígéretek szerint olyan Android-élményt lehet ezzel átélni, ami miatt le se akarja tenni a telefont a kezéből az ember. Ezt mondjuk a teszt alatt nem sikerült átélni, de az is lehet, hogy még nem ismert ki eléggé a mesterséges intelligencia. Kissé nehézkes hozzászokni az oldalán található Google Segéd gombhoz, amivel egy vonalban a másik oldalán van a bekapcsoló gomb. Igaz, hogy ez legalább világít, mégis elég gyakran össze lehet keverni a kettőt. Valószínűleg ezzel nem én csak voltam így használat közben, vagy gondoltak erre a tervezők is, ugyanis a képernyő a Google gomb nyomására is felvillan, el lehet olvasni az értesítéseket, és fel is lehet oldani a képernyőt, csak éppen nem a főmenübe visz.

A mindent tud, az azért erős túlzás

A Nokia 4.2 nem tud mindent, de tudja azt, ami egy ilyen kategóriájú telefontól elvárható. Középutas, semmiben sem kiemelkedő, cserébe viszont nem hagyja cserben az embert. Akinek a fotózás kiemelten fontos, ennyiért be tud szerezni olyan telefont is, ami a professzionális módnál, HDR felvételnél és a panoráma képeknél azért többet tud. A háttérelmosással érdemes csínján bánni, az élő bokeh módnál nem érdemes a csúcsra húzni az értéket, mert a végeredmény finoman fogalmazva is túlságosan mű lesz. Ráadásul néha nem is sikerül rendesen körülhatárolni a tárgyakat, és nem mindig az marad éles, aminek annak kellene maradni.

Az viszont gondot okozhat, hogy a 32 GB-os tárhely úgy lesz kapásból 13,8 GB, hogy még semmit nem telepítettünk rá. A rendszer 8,5 GB, az előre telepített alkalmazások pedig 5 GB helyet foglalnak. 400 GB-ig bővíthető ugyan a telefon, de a 3 GB RAM sem túlzottan sok, még akkor sem, ha nem csúcstelefonról beszélünk. Ez még ebben a kategóriában is kevésnek számít, még akkor is ha megelőlegezzük neki, hogy ezt is legalább olyan jól tudja majd optimalizálni, mint az akkumulátorhasználatot.

Ha az átlagos felhasználás alatt azt értjük, hogy valaki nem csak telefonálásra használná ezt a készüléket, hanem csevegőprogramokat is használ, sőt videóhívásokat indít, fotózgat, netezget és játszik is egy kicsit kikapcsolódásként, arra nagyjából tökéletes.

Nokia 4.2 specifikációk Ár 69.990 forint Kijelző mérete 5,71 hüvelyk Kijelző típusa HD+ a-Si TFT LCD szelfi-szigettel Processzor Qualcomm Snapdragon 439 Memória 3 GB / 32 GB (400 GB-ig bővíthető) Hátlapi kamera 1 13 MP f/2.2 Hátlapi kamera 2 2 MP f/2.2 Előlapi kamera 8 MP f/2.0 Akkumulátor 3000 mAh Operációs rendszer Android 9 Pie