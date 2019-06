A világ egyik legnagyobb laboratóriuma nem kér a drága Microsoftból

A Genf mellett svájci és francia területen a föld alatt működő részecskegyorsító, az európai kutatási szféra egyik legfontosabb új intézménye azután döntött az átállásról, hogy a Microsoft valamiért megszüntette az akadémiai státuszukat, amellyel idáig kedvezményesebb árszabás járt.

A különbség elég nagy, mostantól ugyanis tízszeres árat kellene fizetniük a Microsoft szolgáltatásaiért. A CERN azonban inkább úgy döntött, hogy más megoldást keres. Egy éve beindították házon belül a Microsoft Alternative Projectet (rövidítve MAlt) azzal a címszóval, hogy visszaveszik az irányítást. Méghozzá nyílt forráskódú szoftverekkel, ami egy ekkora szervezetnek elég nagy változás, főleg, hogy ők már a kezdetek óta, vagyis vagy húsz éve Microsoft-szoftverekkel dolgoztak.

A váltást megnehezíti, hogy ugyanazt a szolgáltatást akarják nyújtani a munkatársaknak, mint amit felhasználói szinten megszoktak, és persze kiemelten kell figyelniük az adatbiztonságra is. Kezdésként már elkezdtek tesztelni egy új emailrendszert, és a fizetős Skype for Business helyett is más megoldást kerestek. Ha végigviszik a dolgot, az áremelés a jóslatok szerint visszaüthet a Microsoftnak, amennyiben más kutatóintézetek is követik a CERN példáját.

