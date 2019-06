Kétmilliárd tonna jég olvadt el egy nap alatt Grönlandon

2019. június 13-án Grönland egyre fogyatkozó jégmezőinek 40 százaléka olvadni kezdett, és a nap végére kétmilliárd tonnával csökkent a jégtakaró tömege - írja a CNN.

Thomas Mote, a Georgia Egyetem kutatója szerint váratlan, de nem példa nélküli ez a jégveszteség, 2012-ben például már tapasztaltak hasonló mértékű olvadást.

A Föld legnagyobb szigetén június és augusztus között van olvadási szezon, ami júliusban tetőzik. És az, hogy idén már júniusban is nagy mértékű olvadás történt, azt jelzi előre, hogy ez a nyár komoly jégveszteséget hoz majd, és valószínűleg megdőlnek majd a hét évvel ezelőtti rekordok.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C



The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ