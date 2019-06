Augusztus 7-én érkezhet a Galaxy Note 10

Több helyről azt hallottuk, és a nemzetközi médiában is megjelent, hogy a Samsung augusztus 7-án tervezi bemutatni az új csúcstelefonját, a Galaxy Note 10-et. A jubileumi generációt valószínűleg New Yorkban mutatják be, ahogy a korábbiakat is.

Az eddig kiszivárgott pletykák alapján a Note 10 két különböző méretben lesz kapható, az egyik 5G-re is tud majd csatlakozni, és elhagyják róluk a jackdugót.

Fotó: @Onleaks / Pricebaba

A tavasszal bemutatott Galaxy S10 után nem meglepő, hogy a Note 10 is kilyuggatott kijelzőt kap, ám a kiszivárgott képek alapján a szelfikamera nem a sarokban lesz, hanem középen. A nomál méretű Note, ha 6,3 colos kijelzőt kap, míg a Pro változat óriási 6,75 colosat, amivel már hajszálnyira megközelíti a tabletek territóriumát.

Bár a Note egy kiforrott telefon, most mégis a legtöbben arra kíváncsiak, hogy vajon mi lesz a tavasszal bemutatott szenzációs új modellel, a kihajtogatható kijelzőjű Folddal, amit túl problémásnak találtak ahhoz, hogy a tervezett időben piacra dobják. Az utolsó hír a Foldról az, hogy csak a Note 10 után kerül a boltokba.

Az is kérdéses, hogy vajon a rivális Huaweit érintő politikai zűrzavar milyen hatással lesz a Samsung eladásaira. A kínai mobilgyártó következő nagy dobása elvileg az ősszel várható Mate 30 lehet, ám az Androidot érintő amerikai tiltás miatt kétséges, hogy milyen módon tud piacra kerülni a nyugati országokban, ahol elvileg a Note 10 egyik fő kihívója lehetne.

(The Verge)