Eddig csak a hajók voltak veszélyben, a most felfedezett Lithoredo abatanica faj viszont már a folyók irányát is befolyásolhatja.

Le tudja bontani a sziklákat, és homokot ürít

A szokatlan étvágyú élőlényt a Fülöp-szigetek folyóiban fedezték fel, és a hajóférgek közé sorolták be. A név megtévesztő, mert az ide tartozó állatok valójában nem férgek, hanem a kagylók közé tartoznak, igencsak visszafejlődött házzal. A legtöbb faj a fákat pusztítja, képesek lebontani a mólókat, dokkokat, és persze a hajókat is.

Az új faj azonban olyan sok mindenben különbözik tőlük, hogy saját nemzetséget kapott. Tejüvegszerű áttetsző testüket az általuk kifúrt sziklaüregekbe rejtik, és mostanáig annyit sikerült kideríteni az emésztésükről, hogy tele van a bélrendszerük kődarabokkal, amit talán a felszippantott tápanyagok összezúzására használnak.

Az is lehet, hogy ezek a hajóférgek képesek tápanyagokat kivonni a sziklából, egy ma még ismeretlen módszerrel. Amellett, hogy akváriumban is megfigyelik a Lithoredo abatanica viselkedését, az állat génjeit is szekvenálják, valamint azoknak a baktériumoknak a génjeit, amelyek az állat túlméretezett kopoltyúiban élnek, hátha azok is részt vesznek valamilyen módon a tápanyagok feldolgozásában.

