Az MMS-sel szélhámosok évek óta gyötrik a hiszékeny, vagy reményvesztett fogyasztókat. Azonban a csodaszer, ami az ígéretek szerint többek között a rákot, az AIDS-et és az autizmust is gyógyítja, valójában nem okoz mást, mint hányást, hasmenést olykor akár halált is.

Ismét felütötte a fejét Magyarországon az MMS-őrület, figyelmeztet Dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos. Csütörtökön tartott sajtótájékoztatót a csodaszerről Dr. Deim Szilviával, az NNK Kémiai biztonság főosztályának vezetőjével és Dr. Raffay Bálinttal, az OGYÉI jogi főigazgató-helyettesével.

Erre azért volt szükség, mert a WHO jelentése szerint az MMS (Miracle Mineral Solution – Csoda Ásványi Oldat) visszatért Európába, és több mérgezéses esetet is jelentettek. Pár évente szokott megjelenni az interneten, most ismét reneszánszát éli.

Korábban már írtunk az MMS-ről, de alapvetően úgy működik, hogy egy 25-28 százalékos nátrium-klorit oldatot (a mindennapi életben az élelmiszeriparban ezt fertőtlenítésre használják) össze kell önteni egy úgynevezett aktiváló szerrel, ami általában citromsav vagy citromlé, de szélsőséges esetekben akár sósavat is ajánlanak. A reakcióból klór-dioxid képződik. A csodaszer feltalálója, az amerikai Jim Humble erről azt állítja, hogy a világon majdnem minden betegséget teljesen meggyógyít.

Ez azonban teljesen alaptalan és nem bizonyított, szemben a klór-dioxid számos káros hatásaival, amik viszont jól dokumentáltak. A vegyszer erős oldó- és fertőtlenítőszer, amit leginkább az ivóvíz és a szennyvíz tisztítására használnak. Mivel szigorúan szabályozva van, hogy mennyi kerülhet a vízbe, így abban a formában nem jelent veszélyt - szemben az online boltokban terített MMS-kúrákkal, amik a megengedett érték sokszorosát ajánlják.

A mérgezés alapvető tünetei a hányás, alhasi görcs és hasmenés, amiket a csodaszert éltető oldalak a természetes megtisztulás, és a méregtelenítés részének tartanak.

Emiatt sokan nem is fordulnak orvoshoz, és tovább szedik a mérget, ami komolyabb egészségkárosodáshoz vezet. Például az erősen oxidáló szer a vörösvértesteket és a fehérvérsejteket szétesésre kényszeríti, amit hemolízisnek hívunk. A vörösvértesteknek megváltozik az oxigénszállítási hatékonysága is, a hatás ahhoz hasonló, mint amikor a kisgyerekeknek nitrites, nitrátos vizet adtak.

Már az eredeti amerikai oldal is tele van megkérdőjelezhető hitelességű ajánlásokkal, ahogy a hazai közönséget célzó weboldalak is, amelyek évek óta újra és újra megjelennek, és jellemzően teljesen magyartalanul vannak megírva.

Mit is tudnak tenni ez ellen a hatóságok? Folyamatosan figyelik ezeket az oldalakat, és amint tudják, felszólítják az üzemeltetőket, hogy ideiglenesen (jellemzően 90 napra) vegyék le a megtévesztő hirdetéseket. Emellett adatbázisokat állítanak össze, amikben a jogsértő weboldalakat gyűjtik, valamint az olyan weboldalakról is, amik bejegyezve, legálisan árulnak valódi, vény nélkül kapható gyógyszereket. Az OGYÉI gyógyszerhamisítás miatt feljelentést is tett, bár így is napról napra jelennek meg az új, MMS-t áruló, népszerűsítő oldalak.

Sokszor probléma, hogy a webshop például Szlovákiából üzemel, amivel a magyar hatóságok gyakorlatilag azon kívül, hogy jelentik az illetékes ország hatóságainak, nem nagyon tudnak mit kezdeni.

Egészséges bizalmatlanságot ajánlanak a fogyasztóknak: ha valami túl szépnek hangzik, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem is igaz.