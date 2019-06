Az Egyesült Államok hadserege most értékeli az új felderítőhelikopterek beszerzésére kiírt pályázatra érkezett ajánlatokat. Jelenleg öt cég tervei vannak versenyben, így nem lehet tudni egyelőre, hogy pontosan hogyan fog kinézni a hamarosan nyugdíjba vonuló Apache-okat kiváltó új típus. A hadsereg egyik kiadványának címlapján szerepeltetett koncepciórajz azonban sokak számára érdekes lehet. Ugyanis

mintha csak az AvaTarból vették volna.

Fotó: Samuel Bendett / Twitter

Ugyanez a kép szerepel az amerikai hadsereg tanácsadó testülete (Association of the US Army) éves konferenciája honlapjának fejlécében is. A képen egy négyrotoros (a helikopterszerű drónokhoz hasonlító) helikopter látható, amelynek rotorjait gyűrű védi. A képet már legalább 2015 óta használják a futurisztikus haditechnika illusztrációjaként, de valamiért csak most esett le a szemlélőknek, hogy az Avatar adhatta hozzá az inspirációt.

A rendkívül nagy értékű szerződésért versenyben lévő valós fejlesztések között van a Sikorsky S-97 Raiderje, illetve a Bell háromrotoros V-280 Valorja is, minthogy ezek viszonylag jó eredményeket értek el a teszteken. Ugyanakkor - mutatnak rá némi gúnnyal a szakértők - az esélyes befutók között eddig nem szerepeltették az SA-2 Samson helikoptert, amellyel a csúnya emberek irtották a Pandora bolygó békés kék lakóit az Avatarban.

Az Avatar második részére még legalább 2 és fél évet várnunk kell, hiszen az ígéretek szerint 2021 decemberében kerülhet a mozikba.

Forrás: National Interest