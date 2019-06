Okosan gyorsult az olcsó minipécé

Három új Raspberry Pi 4 modellt mutattak be hétfőn, amelyek csak a memória méretében különböznek egymástól. A szokásos 1GB-os típus mellett piacra dobtak egy multimédiás feladatokra alkalmasabb 2 GB-os változatot, valamint egy 4 GB-ost, ami még inkább alkalmas rá, hogy számítógép helyett használjuk.

Okosan újították meg a gépet, mert nemcsak a processzor lett erősebb, hanem a vezetékes portok is megkapták a sokak által várt frissítéseket.

Ezek a legfontosabb, mindegyik modellre érvényes változások:

Kicsit gyorsabb, 1,5 GHz-es processzor

Két nagy sebességű usb 3.0 port, hogy gyors külső adattárolót tudjunk rákötni (filmek, zenék lejátszásához)

Gigabitesre tuningolt vezetékes Ethernet hálózati aljzat

Két 4K monitort kezel egyszerre, microHDMI porton

USB-C lett a töltő a korábbi microUSB helyett

A bluetooth már 5.0-s

Ezeket a funkciókat eddig is tudta:

2,4 és 5 GHz-es wifi b/g/n/ac

microSD kártya tárolja az operációs rendszert

40 tüskés GPIO portra lehet külső eszközöket, modulokat és szenzorokat rákötni

Van egy-egy speciális portja kamerához és kijelzőhöz

Jackdugó

A Raspberry Pi gépeken Linux van, lehet rajtuk irodai és más alkalmazásokat futtatni. Eredetileg azzal a céllal jelent meg az alaplapka, hogy azok is hozzáférjenek a számítástechnikához, akik nem tudnak erre sok pénzt áldozni.

A programozható szuperolcsó gép alapára nem sokat változott, most is 12-13 ezer forint között kapható. A gép azonban szélesebb körben elterjedt, kütyük prototípusát készítik el vele, IoT szenzorhálózatok (okosotthonok) vezérlésére és médialejátszásra is használják. Ezért is kellett belőle három új modell, a különböző igényekhez igazítva. A több memóriával felszerelt modellek valamivel drágábbak, a 2 GB-os modell közel 17 ezer, míg a 4 GB-os 20 ezer forintért vihető.

PI3 Model B PI3 Model B+ PI4 Model B CPU Broadcom BCM2387 QuadCore 64 Bit Broadcom BCM2837B0 Cortex-A53 64bit SoC Broadcom BCM2711 Cortex-A72 64bit SoC frekvencia 1200 MHz 1400 MHz 1500 MHz videó VideoCore IV GPU VideoCore IV GPU VideoCore VI GPU memória 1GB RAM 1GB RAM LPDDR2 SDRAM 1, 2 vagy 4GB LPDDR4 SDRAM LAN 10/100 10/100/1000

(max 300 Mbps) 10/100/1000 Mbps WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n kétsávos

2.4GHz / 5GHz 802.11.b/g/n/ac wifi kétsávos

2.4GHz / 5GHz 802.11.b/g/n/ac wifi Bluetooth Bluetooth 4.1 / BLE Bluetooth 4.2 / BLE Bluetooth 5.0 BLE USB 4×usb 2.0 4×usb 2.0 2×usb 3.0 + 2×usb 2.0 GPIO 40 GPIO 40 GPIO 40 GPIO videó és hang HDMI

MIPI DSI kijelzőport

MIPI CSI kameraport

sztereó/kompozit kimenet HDMI

MIPI DSI kijelzőport

MIPI CSI kameraport

sztereó/kompozit kimenet 2×microHDMI

MIPI DSI kijelzőport

MIPI CSI kameraport

sztereó/kompozit kimenet tárhely microSD microSD microSD energiaellátás 5.1V 2.5A DC 5.1V 2.5A DC

5V DC @ GPIO

PoE Enabled 5.1V 3A DC

5V DC @ GPIO

PoE Enabled