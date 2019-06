Mennyi radioaktív izotópot iszunk meg a vízzel?

Az embert folyamatosan éri radioaktív sugárzás, ez az élet természetes része. Ugyanakkor a természetes háttérsugárzáson felül az egészség szempontjából közel sem mindegy, hogy milyen mértékű radioaktivitás éri szervezetünket a környezetből, miközben lélegzünk, eszünk vagy iszunk.

A teljes sugárterhelés viszonylag kis része, két százaléka jut a szervezetünkbe a táplálkozás (evés és ivás) révén, és az ivóvizekből még e hányadhoz képest is

csekély radioaktív izotóppal kerülünk kapcsolatba.

Ez a normális állapot. Viszont soha nem zárható ki annak lehetősége, hogy valamilyen szennyező forrásból ennél akár nagyságrendekkel több izotóp is bejusson az ivóvízbázisba, s így a szervezetünkbe - nyilatkozta a Laboratórium.hu-nak Süveges Miklós, a Wessling Hungaryhez tartozó HydroSys Labor Kft vezetője.

Ezért folyamatosan mérni kell az ivóvizek radioizotóp-tartalmát. Eddig szerencsére csak elvétve találtak a természetes izotópok mellett mesterségeseket is, és ezek mennyisége is olyan csekély volt, hogy az nem volt veszélyes az emberi egészségre. A természetes vizekben tríciumból (tehát hármas tömegszámú hidrogénből) van a legtöbb, de viszonylag gyakori a radon is, amely a természetes radioaktív bomlás során jön létre.

A vizsgálatok konklúziója szerint a hazai ivóvizek radioizotóp-koncentrációja olyan alacsony, hogy ez nem jelent semmiféle egészségügyi kockázatot.