Kenyérpirító méretű atomórát lőtt a NASA az űrbe

Az űrügynökség azt várja a tegnap föld körüli pályára bocsátott időmérő szerkezettől, hogy forradalmasíthatja az űrbéli navigációt. Egészen pontos órák jelenleg is üzemelnek az űreszközökön, például a GPS-műholdakon (amelyek működésének elengedhetetlen feltétele az általuk érzékelt idő pontos közvetítése, és emiatt még a speciális relativitáselméletből fakadó időtorzítást is figyelembe kell venniük). A most pályára állított szerkezet azonban kicsi (mérete egy kenyérpirítóval egyezik meg), és a remények szerint

50-szer stabilabb (tehát pontosabb), mint a meglévő berendezések.

A jelenlegi küldetés a műszer megbízhatóságát teszteli. Ha átmegy a próbán, a NASA jövő évtől beépíti a következő bolygószondákba is. Ez az eszköz is egyike volt a SpaceX Falcon Heavy rakétája által pályára állított 24 különböző műszernek. A higanyionokkal üzemelő atomórát a NASA Jet Propulsion Laboratoryjában fejlesztették ki, amelyet tavaly súlyos kibertámadás ért, ahogy a minap ez kitudódott.

Jelenleg a bolygókutató szondák pontos pozícióját a feléjük küldött, majd tőlük visszaérkező rádiójelek késéséből számítják ki. Ha megfelelően pontos atomórák üzemelnének a szondák fedélzetén, akkor a navigációhoz szükséges számításokat egymaguk is el tudnák végezni. Ez sokat növelne az irányítás gyorsaságán és megbízhatóságán.

Fotó: General Atomics Az atomórát hordozó űrszondát szerelik éppen

A konvencionális atomórák akkorák, mint egy hűtőszekrény - hogy a háztartási gépeknél maradjunk. A NASA mérnökeinek ezt kellett lekicsinyíteniük akkorára, amely már beszerelhető a szondákba. A pontos időmérés a Mars-utazás szempontjából is létfontosságú lesz, hiszen minél jobban eltávolodunk a Földtől, annál inkább nő a navigáció pontatlansága, ha azt a Földön üzemelő atomórákra kell alapozni.

Az űrben használatos atomóra naponta kevesebbet tévedhet, mint két nanoszekundum. Ez azt jelenti, hogy kilencmillió év alatt késhet vagy siethet egyetlen másodpercet

- nyilatkozta a BBC-nek Don Corwell, a NASA űrbéli kommunikációs és navigációs programjának munkatársa.