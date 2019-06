Lassú az ember a Decathlon első robot munkatársához képest

Bármennyire is pörög az online kereskedelem, a magyarok még mindig inkább a boltban szeretik átvenni az árut, mert az ingyenes. Ez a folyamat azonban hosszadalmas tud lenni, ha ember végzi el, ezért a Decathlon sportszeráruháznál felvették – vagyis inkább üzembe állították – az első robot munkatársat.

Sajnos nem egy kedves humanoiddal találkoztunk a Nyugati téren lévő boltban, hanem egy digitális csomagkiadó pult várt minket, ám a végén így sem csalódtunk, mert élőben láthattuk, hogy mit jelent a modern digitális kereskedelem. Demóval is készültek a sajtóbemutatóra, de a pár hete elindított géphez folyamatosan érkeztek a valódi vevők, akik leolvasták a vonalkódjukat, vagy esetleg kézzel bepötyögték az sms-ben kapott számsort, és pár másodperc elteltével a csomagjukkal távoznak.

Korábban másfél perc volt a kiadási folyamat a pultnál, az automatizált rendszerrel viszont legfeljebb tíz másodpercet vesz igénybe

– mondta Román Gergely, a Decathlon online kereskedelmi igazgatója.

Most napi ötven megrendelést vesznek át az automatából, vagyis ennyien nem állnak sorba az információs pultnál, és ezzel évente egyetlen dolgozó 22 napnyi munkaidejét megspórolják, aki ennek hála a vevők kérdéseinek megválaszolásával, a termékekkel kapcsolatos esetleges panaszok kezelésével töltheti ki a munkaidejét, amire a robotok ma még nem igazán alkalmasak.

A logisztikai gépezetet egy észt vállalkozás, a Cleveron fejlesztette ki. Eleinte zárható dobozokkal foglalkoztak (nagyjából olyasmivel, mint a Posta csomagautomatái), aztán belevágtak az itt is látható high-tech rendszer kidolgozásába.

A falak mögött tálcákon sorakozik a korábban feltöltött áru, és a méretek lézeres letapogatásával határozzák meg a síneken mozgatott tálcák közti távolságot. Egy ilyen tálcára legfeljebb 40×60×40 centiméteres áru kerülhet, szóval az összehajtható biciklik még nem vehetők át ily módon, de ez a méret a Decathlon az árukészletének nagyjából kilencven százalékát lefedi. A tálcák sorrendjét számítógépes algoritmussal optimalizálják, többek közt elérhetővé téve az üres tálcákat, hogy a dolgozók fel tudják tölteni azokat újabb megrendelésekkel.

A Decathlon arra számít a forgalom alapján, hogy belátható időn belül a rendszer bővítésére is sor kerülhet. Most 400 tálca van a szobányi (nagyjából 24 köbméteres) területen, de mint a Cleveron munkatársai elmondták, a legnagyobb rendszerükben akár 3600 tálca is elfér, szóval még van hová növekedni.

A sportáruház vezetői szerint megmaradnak az üzletek, hiszen sokan szeretik felpróbálni a termékeket vásárlás előtt, ötleteket gyűjteni, nézelődni.

ma még nem kell attól tartani, hogy teljesen kiszorítják az ilyen robotok az emberi munkaerőt.

A lehetőség viszont kétségtelenül megvan rá. Ha elrugaszkodunk a sportszerektől, több olyan termékkategóriát fel lehet sorolni, amelynél a vevők biztosan tudják, hogy mit akarnak venni, simán megrendelik online, és előfordulhat, hogy nyitvatartási időn kívül lenne jó átvenni. Hatos csavart, lámpaizzót és számítógépes alkatrészeket például tök fölösleges boltban nézegetni. Egy ilyen rendszer arra is alkalmas lehet a jövőben, hogy napi 24 órában, a hét minden napján kiszolgálja a vevőket, amihez legfeljebb egy akkora átvevőhelyiségre lehet szükség, mint amekkorába a bankok helyezik el az éjjel-nappal működő ATM-eket.