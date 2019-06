Becsődölhetett a 6 forintos mobilflottát hírdető Fondeo

A 6forint.hu oldalon a legkedvezőbb percdíjakat kínálja a Fondeo flottaszolgáltató, és mellette egyéb csábító kiegészítő szolgáltatással is próbálják az embereket rávenni a csatlakozásra, azonban ma este több olvasónk is arról számolt be, hogy a cég becsődölhetett, de legalábbis eltűnt. A cég ügyfélszolgálati száma ki van kapcsolva, irodájuk pedig zárva van, ahol a mai napon több olvasónk szerint is rendőrök, biztonsági őrök és egy dühös tömeg várakozott.

Olvasóink szerint azt a tájékoztatást kapták, hogy a cég nem rendezte a számláját a T-mobil felé, ezért vált több tízezer ember telefonja elérhetetlenné. Az első tájékoztatás alapján viszont szinte lehetetlen egyelőre a számok átmentése, mert azoknak a tulajdonosa a Fondeot jegyző Appgenon Kft., és először nekik kell lemondó nyilatkozatot kiadniuk, aminek a megszerzése egyelőre lehetetlen annak fényében, hogy üres az irodájuk, a telefonjaik pedig ki vannak kapcsolva.

A dühös felhasználók egyelőre egy Facebook csoportban tömörülnek, és próbálnak információhoz jutni.



Az akcióhoz úgy lehetett csatlakozni, hogy számhordozással, azaz az aktív előfizetéses számot ingyenesen vagy a feltöltős számot egyszeri bruttó 5000 Ft-os adminisztrációs díjért lehetett beregisztrálni, vagy lehetett igényelni új kártyát is új hívószámmal ugyancsak 5000 Ft-ért.