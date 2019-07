Új internetes kihívást indított a Wikipédia alapítója, Dr Larry Sanger. Arra kéri az embereket, hogy 48 órára bojkotálják az összes közösségi oldalt, ezzel hívják fel a figyelmet arra, hogy milyen fontos lenne, hogy a felhasználók személyes adatait felelősséggel kezeljék ezek az oldalak - írja a BBC.

A felhívás szerint csütörtökön és pénteken kellene az embereknek lemondani minden közösségi oldal használatáról, hogy ezzel üzenjék meg, "komoly sérelem" éri őket, mikor nem dönthetnek a személyes adataik feletti ellenőrzés teljes jogáról.

Sanger az oldalán azt írta, hogy nagy zajt fognak kelteni, és közösen megmutatják az erejüket a nagyvállalatoknak, hogy igen is foglalkozniuk kell az üggyel. Szerinte minél több ember csatlakozik, annál egyértelműbb lesz az üzenet, hogy mennyire elégedetlenek az emberek a mostani helyzettel. Dr. Sanger azt reméli, hogy az akció után sokkal nyitottabbak lesznek a közösségi oldalak, és átjárhatóbbak is, azaz ha az egyiken megjelenik valami, az a másik oldalra is kikerülhet. Sanger azt kéri a követőitől, hogy terjesszék a felhívást a Facebookon is, mert ő személy szerint nem használja ezt a platformot.

A kezdeményezés kritikusai szerint még ha tényleg minden olyan felhasználóhoz eljut a felhívás, akit érdekelhet a téma, és be is szállnak a bojkottba, akkor is marginális lesz a csökkenés a közösségi oldalak forgalmában.