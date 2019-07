Azok a nők, akik családon belüli erőszak áldozatai, a fojtogatástól és a fejre mért ütésektől nagy százalékban szenvednek agykárosodást- állítja egy új tanulmány.

Egy korábbi tanulmányban az Ohioi Állami Egyetem és a családi erőszak áldozatait segítő ohioi hálózat közös kutatása korábban arra világított rá, hogy a hozzájuk segítségért és menedékért forduló nők 81 százalékát érte ütés a bántalmazások során, 83 százalékukat pedig fojtogatták.

Kutatások szerint a fejre mért ütések, és a fojtogatások okozta oxigénhiány miatt fellépő agykárosodások maradandóak lehetnek, és további egészségügyi problémákat okozhatnak amiatt, hogy nem ismerik fel, és nem kezelik megfelelően, mert sokszor nem is tudnak az orvosok sem arról, hogy a nő erőszak áldozata, vagy a nőket segítő szociális munkások nem ismerik fel a tüneteket.

"Az Amerikai Egyesült Államokban minden harmadik nőt ér élete során bántalmazás a párkapcsolatában. Ez azt jelenti, hogy sok olyan ember járkál közöttünk, akinek nem diagnosztizált agysérülése lehet" - mondja Julianna Nemeth, az ohioi kutatás vezetője.

Azt már korábbi kutatások is jelezték, hogy a családon belüli erőszakban az agy is megsérülhet, de ez az első olyan kutatás, ami ennyire részletesen vizsgálja a kérdést, és amiben kifejtik azt is, hogy több nő valószínűleg nem egyszer szenvedett el ilyen sérüléseket, azaz többször is sérülhetett az agyuk. Az ütések és a fojtogatások okozta sérülések pedig olyan súlyosabb problémákhoz vezethetnek, mint a memóriazavar, a motivációvesztés, rémálmok, szorongás, sérülhet a hallás és a látás is. Azaz a bántalmazások nem csak lelki és felszíni sérüléseket okoznak, csak ezzel ma még kevesen foglalkoznak.

"Megvannak a szükséges információink ahhoz, hogy a túlélőkkel foglalkozóknak jelezhessük, hogy ez egy nagyon komoly dolog, amivel fontos, hogy foglalkozzanak" - mondta Nemeth. A nők több mint fele azt mondta, hogy annyiszor ütötték meg a fején, vagy lökték valamihez, hogy nem is tudja megmondani a pontos számot. Nagyjából a bántalmazott nők felét fojtogatták is, minden ötödiket annyiszor, hogy már szintén nem tudja megmondani, pontosan hányszor fordult elő. Néhány esetben a nők a fojtogatás és a verés közül mindkettőt átélték, akár többször is.

A kutatás eredménye után Ohioban a szakemberek már azt is vizsgálják a segítséget kérő nőknél, hogy van-e bármilyen szemmel látható jele az agysérülésnek, és ha igen, akkor segítenek abban is, hogy mielőbb orvoshoz jussanak az áldozatok. Emily Kulow, a családi erőszakon átesett nőket segítő hálózat szakembere elmondta, hogy azért is fontos, hogy beszéljünk erről, mert az általános vélekedés sokszor az, hogy

azok a nők, akik nem jelennek meg a megbeszélt időpontban tanácsadáson, agresszívek a szobatársaikkal vagy nem képesek elvégezni semmilyen munkát, megkapják a rendszeren belül is azt, hogy kezelhetetlenek, miközben lehet, hogy pont az agyi sérüléseik tüneteit látja a környezetük.