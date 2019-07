Kínában a háztartásokig követhető vissza a szemét

Kína szemét ellen vívott harcából nem maradhatott ki a digitalizáció. A legnagyobb kínai tech cégek igyekeznek megoldani a szelektív hulladékgyűjtés problémáját.

Sanghajban július elsejétől kötelező szelektíven gyűjteni a szemetet a háztartásoknak és a vállalkozásoknak is. Ha ezt nem teszik meg, akkor büntetésre számíthatnak. A lakosok ennek persze nem örülnek annyira, hiszen úgy tűnik, hogy a rendszer egyáltalán nem rugalmas, és azt is kifogásolták, hogy sokszor fogalmuk sincs, hogy az adott szemetet melyik kukába kell dobni, vagy hogyan kell szétválogatni- írja a Techcrunch.

Ezen akarnak segíteni az ország legnagyobb tech cégei, ezért előálltak olyan keresőprogramokkal, amik nagyon gyorsan megválaszolják, hogy melyik szemét melyik kukába kerüljön, és még röviden azt is megmagyarázzák, hogy miért pont oda, hogy ezzel is edukálják az embereket.

Az Alibaba azt mondja, hogy három nap alatt egymillióan használják a szemétválogató alkalmazásukat, amit le sem kell tölteni a telefonra. Jelenleg 4000 különféle szemetet tud megkülönböztetni, de folyamatosan bővül az adatbázisa, és hamarosan azt is megoldják, hogy ne kelljen begépelni, hanem elég legyen egy fotót készíteni a szemétről, és az alkalmazás azonnal megmondja, melyik kukában van a helye.

Egy másik applikáció segít pótszállítást kérni azoknak, akik elfelejtették időben kitenni a szemetet. És olyan megoldás is született, ami kifejezetten az újrahasznosítható szemetet veszi meg a háztartásoktól. Az Ele.me, ami olyan szolgáltatásokat kínál, mint hogy bocsánatot kér az ember barátnőjétől vagy elviszi a kutyát sétálni, most felvette a szemétszállítást is a listájára.

Vonalkóddal követhető vissza a szemét

Néhány társasházban az is elvárás lett, hogy a szemeteszsákokra vonalkódot tegyenek, hogy visszakövethető legyen, melyik család volt az, akinél a gyerek rossz kukába dobta az almacsutkát. Ez még nem kötelező elem, és még nem is jár büntetés, sőt naponta kap pénzjutalmat az, aki jól válogatja szét a saját szemetét.