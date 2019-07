Egy teljesen új műtéti eljárással 13 olyan fiatalnak sikerült újra mozgatni a kezét, akik sportolás vagy utazás közben szenvedtek balesetet és bénultak le a végtagjaik. Az ausztrál Natasha van Zyl egy olyan eljárást fejlesztett ki, amely segítségével a fiatalok újra tudják mozgatni a karjukat, volt, aki a műtét után újra munkába tudott állni.



A műtétben inakat, ideget és izmokat is átültettek. A sebész elmondta, hogy maga az idegátültetés nem újdonság, viszont eddig nem jártak sikerrel, ha a betegnél a gerincvelő sérült. Van Zyl idegtranszplantátumokat használt a plexus brachialis sérüléseknél. Ezek azok a sérülések, amik a kar mozgásaiért felelős idegek kötegeit érik. Ezeket legelőször 2014-ben egy tripla idegtranszplantációval próbálta helyreállítani, és már az első páciens eredményei nagyon biztatóak voltak. Később 16 olyan fiatalt választottak ki, akiknek motorbalesetben, sportolás közben, autóbalesetben bénultak le a végtagjai. Ketten végül nem vettek részt a programban, egy fiatal pedig meghalt, de halála nincs összefüggésben a műtéttel.

A vállról kivett idegeket ültették át, és kötötték a lebénult izmokhoz, ezzel kikerülték a sérülést, és a gerincvelőhöz csatlakoztatták. Tíz páciensnél az egyik kézen elvégezték az idegtranszplantációt, a másik kezükön pedig az inakat műtötték meg. Van Zyl azt mondja, hogy a legnagyobb inspirációt a betegei jelentették. Egyikük például egy hajóbalesetben bénult le. Előtte három céget is vezetett, a baleset után azt mondta magáról, hogy úgy érzi, hogy csak egy fej egy boton. Azt mondta, kipróbálja ezt a műtétet, mint egy utolsó esélyt, de ha nem sikerül, akkor bénultan nem ér semmit az élete. "A műtét után újra tud dolgozni. Egyszer mikor beszéltünk videótelefonon, láttam, hogy többen is sertepertélnek körülötte, kérdeztem, hogy a gondozói sokat segítenek-e, ő kijavított, hogy azok a beosztottjai, nem a gondozói, és éppen a céges ügyeket intézik. Ennyi elég volt, hogy visszahozzunk egy fiatalembert az életbe" - mondta a sebész a Guardiannak, aki azt mondja, egyre több orvos végzi ezeket a műtéteket a világon, és azt látja, hogy mindenki imádja csinálni.

"Van olyan, aki attól frusztrált, hogy nincs elég páciense, pedig segíteni szeretne" - ugyanakkor azt is gyakran hangsúlyozza, hogy ez a módszer sem tud mindenkin segíteni, de a leggyakoribb gerincvelő sérüléseknél, mint az 5-6-os nyaki csigolyák sérülései esetén adhatnak okot bizakodásra az eredményeik.

Ha valaki tudja mozgatni a könyökét, tud használni kerekesszéket, akár autót is tud vezetni, akár kezet is tud fogni valakivel. Ha már annyit tud, hogy a feje felé emeli a kezét, fel tudja egyedül is kapcsolni a villanyt, le tud venni valamit a polcról, elér dolgokat. Ha csak öt percig leragasztja valaki a kezét, máris érezheti, milyen frusztráló, ha nem tudja mozgatni a karját és az ujjait