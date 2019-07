A Facebook most tényleg a világ ura lesz?

Aha, bitcoin, értem, és hol parkolsz a Lamborghinivel? - nagyjából ez volt az általános reakció még tavaly ilyenkor is arra, ha valakiről kiderült, hogy kriptopénzekkel vagy blokklánccal foglalkozik. A százezer százalékon szárnyaló árfolyamok összezuhanása óta kicsit ki is kopott a téma a köztudatból, mintha valami egynyári sláger lett volna. Pedig az igazán izgalmas dolgok csak azóta kezdődtek, a blokklánc technológia beláthatatlan lehetőségeit sokan az internet jelentőségéhez hasonlítják. Ráadásul pár hete a Facebook jelentette be, hogy egy sor óriáscéggel összeállva saját kriptopénzzel áll elő. Na ettől aztán újra elszabadult a pokol, mindenki azon rémüldözött, hogy Mark Zuckerberg a világ bankára akar lenni, átveszi a nemzetközi bankrendszer helyét, és küszöbön az adatvédelmi apokalipszis.

Az Index technológiai-tudományos podcastjába ezért meghívtuk Farkas Máté blokklánc-stratégát (nyugi, az első pár percben kiderül, mit is jelent ez), hogy töviről hegyire elmagyarázza nekünk, miért és mire jó a kriptopénz, a blokklánc, mit akarhat a Facebook, és úgy általában mi a helyzet ma a kriptovilágban.

Lesz még szó:

Gonosz kaftános emberek még gonoszabb terveiről

A mikronéziai szigetvilág bennszülötteinek kreatív közgazdasági ötleteiről

Jolikáról és Marikáról, a technológiailag magasan képzett piaclátogató nyugdíjasokról

Az MNB szlengjéről

Csákányozás közben a földből kiforduló hatalmas botcoin-rögökről

És a Dunán átívelő Blokklánchíd megépítésének szükségességéről