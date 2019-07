Magyar pókerjátékosok kihívták párbajra a Facebook által fejlesztett Mesterséges Intelligenciát, írja közleményében a Magyar Póker Szövetség. Azt írják, Mark Zuckerberg és a Carnegie Mellon intézet által fejlesztett Mesterséges Intelligencia legyőzött 6 profi pókerjátékost. A Magyar Póker Szövetség egy kihívással fordult a Facebook tulajdonosa és Carnegie Mellon mesterséges póker intelligenciát fejlesztő csapata felé.

A Magyar Póker Szövetség válogatott magyar pókerjátékosokból álló csapata kihívja a fejlesztőket egy megmérettetésre Budapesten a Budapest Poker Club-ba. Az időpontot a fejlesztők adják meg, írja a szövetség.

A dolog előzménye, hogy a Facebook kifejlesztett egy olyan pókeralgoritmust, amely a világon először nemcsak sima kétszemélyes játékban, hanem egy hatfős Texas Hold'Em asztalnál nyert, legyőzve ezzel a világ legjobb pókerjátékosait.

„Pedig a Pluribus nevű bot nem kispályásokkal állt szemben: a játékosok között ott volt a négyszeres World Poker Tour-győzelmével rekordot tartó Darren Elias és a hatszoros World Series of Poker-győztes Chris „Jesus” Ferguson is, de a többiek is teljesítették azt a kritériumot, hogy legalább egymillió dollárt nyertek már pókerversenyeken” – írta szombaton a MIT Technology Review cikke alapján a Qubit.

A Pluribus sikere után a kutatók végül azt a döntést hozták, hogy nem teszik nyilvánossá az algoritmust, mert azzal csődbe lehetne vinni az online pókeres cégeket. További technikai részletek a cikkben.

„Általában rá lehet jönni, hogy az ellenfeleknek mi a gyengesége, de ebben az esetben nem volt semmilyen gyengeség. Ez az AI olyan erős volt, hogy nem találtunk rajta fogást” – nyilatkozta az egyik legyőzött profi pókerjátékos, „képes mindenre, amire a világ legjobb játékosai, és néhány olyan lépést is tartogat, ami az embereknek nehezen megy” – tette hozzá egy másik.

A Magyar Póker Szövetség hisz a magyar játékosokban, mottójuk is a következő a kihíváshoz Szophoklész Antigonéjából:

„Sok van, mi csodálatos.

De az embernél nincs semmi csodálatosabb.”