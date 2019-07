Trump pénzügyminisztere is aggódik a Facebook kriptovalutája miatt

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter hétfőn aggodalmait fejezte ki a Facebook tervezett kriptovalutája, a libra miatt, mert a kormány álláspontja szerint egy ilyen virtuális pénz alkalmas lehet az adóhivatal kijátszására vagy akár pénzmosásra is.– írja az MTI.

A Facebook június közepén jelentette be , hogy libra néven új kriptovalutát, azaz titkosításon alapuló digitális pénznemet fejlesztenek, amelyet már jövőre ki is adnának. Ezzel forradalmasítanák a mobilfizetés piacát, hiszen az ígéret szerint minden korábbinál egyszerűbben lehetne vele mobilon pénzt küldeni másoknak vagy fizetőeszközként használni. A blokklánc technológiára épülő fizetési rendszert nem egyedül a Facebook, hanem egy erre létrehozott szövetség működteti és felügyeli, amelynek a 28 tagja között olyan cégek is megtalálhatók, mint a Mastercard, a Visa, a PayPal, a Vodafone, az Ebay, az Uber, a Lyft vagy a Spotify. A libra működéséről ebben a cikkben írtunk részletesen .

"A pénzügyminisztérium rendkívüli módon aggódik a libra miatt, amelyet nemcsak pénzmosásra lehetne felhasználni, hanem a terrorizmus támogatására is" – mondta Mnuchin, hozzátéve, hogy a Facebook vezetőinek "sokat kell majd dolgozniuk, hogy meggyőzzék a Trump-kormányzatot" a virtuális pénz biztonságosságáról, mert szerinte a librára nagyon erős szabályozást kell kidolgozni. A miniszter szerint a pénzügyminisztérium ugyan szívesen lát a pénzügyi rendszer hatékonyságát javító felelősségteljes újításokat, de "a tárca célja a pénzügyi rendszer integritásának megőrzése", ami nemzetbiztonsági kérdés.

Az én felelősségem a pénzünk védelme, és nagyon komolyan veszem a dollár tartalékvaluta szerepét.

David Marcus, a Facebook libráért felelős vezetője kedden jelenik meg egy szenátusi bizottság előtt, hogy beszámoljon cége nagy vitát kiváltó terveiről. Amerikai sajtóértesülések szerint a Facebook addig nem indítja meg a libra forgalmát, amíg nem kapja meg a szükséges hatósági jóváhagyást, és Marcus a keddi szenátusi meghallgatáson szintén ezt az álláspontot képviseli majd.

Még el se indult, de máris félnek tőle

A libra várhatóan csak 2020-ban indul el, de már rögtön a bejelentése után rengeteg kritikát kapott. Amerikai kongresszusi képviselők rögtön vizsgálatot sürgettek, a képviselőház pénzügyi szolgáltatásokért felelős bizottságát vezető Maxine Waters egyenesen a libra fejlesztésének felfüggesztését kérte a Facebooktól, amíg nem tisztázódnak a jogi kérdések. A szenátus bankügyi bizottsága pedig már ki is tűzött egy meghallgatást az ügyben július 16-ra.

A reakciók Európában is hasonlók voltak. Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter szerint a libra nem lehet a hagyományos valuták alternatívája, és kizárt, hogy szuverén pénznemmé váljon. Egyúttal felkérte a G7-országok nemzeti bankjait, hogy állítsanak össze egy jelentést a csoport júliusi gyűlésére. Szerinte az adatvédelmi kérdések mellett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának lehetősége is felmerül kockázatként. Markus Ferber német európai parlamenti képviselő szerint, ha a szabályozók nem lesznek résen, a Facebook nehezen ellenőrizhető árnyékbankká alakulhat.

A nemzeti bankok és felügyeleti szervek is világszerte arról beszélnek, hogy megfelelő szabályozásra és hatósági felügyeletre van szükség. Mark Carney, a Bank of England vezetője például azt mondta, a nemzeti bankoknak felügyeleti jogot kellene kapniuk a libra fölött, hogy biztosíthassák, hogy azt nem használják fel pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására. A librával szemben a pénzügyi technológiák szakértők is szkeptikusak.