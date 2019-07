Adatvédelmi rémálom a fotónkat öregítő app

Rengetegen kipróbálták az elmúlt hónapokban a Facebookon a közösségi portáltól független, orosz fejlesztők által összerakott FaceApp alkalmazást, amellyel a saját arcképünkből állíthatjuk elő önmagunk idősebb, fiatalabb, vagy éppen más nemű változatát.

Most viszont arra figyelmeztetnek szakértők, hogy a FaceApp szerverén a képeink új életre kelhetnek, a felhasználói szerződés ugyanis minden jogot megad rá az app működtetőinek.

A feltöltött fényképeinket bármikor, visszavonhatatlanul, világszerte, az eredeti változatában vagy módosítva felhasználhatják, nyilvánosságra hozhatják, bármilyen név alatt, minden médiaformátumban és csatornán, és ezért egy büdös vasat sem kérhetünk. Senki ne lepődjön meg, ha mondjuk egy reklámban látja viszont az öregbített arcképét.

Maga az alkalmazás nem is annyira új, már 2017-ben is figyelmeztettek a kissé laza adatkezelési gyakorlatukra, de most megint felpörgött a használata, miután bedobták a köztudatba #faceappchallenge néven futó kihívást. (Akkor mi is kipróbáltuk az appot magyar politikusokon.)

Ebben igazából nincs semmilyen komoly kihívás, csak egy ügyes kommunikációs trükköt vetettek be, hogy minél többen önszántukból hozzanak nyilvánosságra megváltoztatott korú önarcképeket, és ezzel generáljanak még nagyobb érdeklődést.

(Independent)