Ferdítéssel és hazugsággal vádolja az Origót az MTA BTK

Az Origo kedden egy cikkben azzal vádolta meg a Magyar Tudományos Akadémiát (MTA), hogy a Prémium Posztdoktori Programja politikai kifizetőhellyé vált, mert "nemzetközileg nulla teljesítményt felmutató kutatók" is megkapták a rangos ösztöndíjat. A vádakat a Magyar Tudományos Akadémia és annak Bölcsészettudományi Kutatóközpontja is cáfolja, utóbbi kemény kritikával utasítja el a lap állításait.

A cikk (és annak nyomán a Pesti Srácok szemléje) három kutatót is említ név szerint, de leginkább Szilágyi Emőke Ritát, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársát pécézi ki, azt sugallva, hogy a kutató nem szakmai eredményei miatt kerülhetett be a programba, hanem "politikai szolgálataiért cserébe", amiért aktívan védte Facebook-kommentekben az MTA-t a kormánnyal szemben.

Az MTA BTK közleményben védte meg a kutatóját. Ebben azt írják, az Origo cikke "indokolatlan, alaptalan és koncepcionálisan rosszindulatú vádakkal, címében is explicit, ám megtévesztő állításokkal, kifejezetten erős ferdítésekkel és hazugságokkal (nem tévedésekkel) támadja" az Akadémiát és az érintett kutatókat.

Szilágyi Emőke Rita az ösztöndíjat Oláh Miklós humanista tudós, történész, esztergomi érsek levelezésének kiadására kapta. A közlemény szerint meglepő, hogy épp egy magát a nemzeti oldalhoz tartozónak valló lap kifogásolja a téma támogatását, hiszen az a magyar kulturális örökség ápolása szempontjából is kiemelt fontosságú. "Kolléganőnk az ösztöndíjat a szakmai bizottság döntése alapján kiemelkedő teljesítményéért kapta, amelyre büszkék vagyunk" – írják.

Az Origo azt is állítja, hogy Szilágyi Emőke Ritának "egyetlenegy cikke sem jelent meg nemzetközileg jegyzett folyóiratokban", az MTA BTK szerint azonban egyrészt Szilágyi Emőke Ritának igenis vannak nemzetközi publikációi, másrészt vissza is szúrnak: "Az is több mint problémás ezzel a számonkéréssel kapcsolatban, hogy egy újonnan életre hívott intézet vezetői közül az egyik legnevesebbnek például csupán egyetlen ilyen írása van (másoknak egy sem), az ő esetükben a »számonkérés« mégsem történt meg az Origo vagy a Pesti Srácok részéről, az csak az MTA munkatársainak »jár«".

Összességében az MTA és az érintett kollégák elleni vádak szerves részét képezik annak a már 2017-ben megindított lejárató kampánynak, amelynek célja az MTA és az intézeteiben dolgozó kutatók hitelességének aláásása. A vádakat, a polgári ízléstől távol álló és a nemzet javát valóban szolgáló szakembereket gyalázó cikket az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont teljes mértékig visszautasítja

– írják.

Maga az MTA is reagált egy központi közleményben, ebben kiáll a program az elbírálási rendszerének szakmaisága mellett, és "garantálja a nyertes kutatók kiemelkedő szakmai tudását, mely minden szempontból megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak".

A cikkre a két közlemény mellett reagált még a Szilágyi Emőke Rita ösztöndíjból készült könyvét kiadó reciti főszerkesztője, Hegedüs Béla is, ő Gábor Lászlónak, az Origo főszerkesztőjének címzett levélben védte meg a kutatót és munkáját.