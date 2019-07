Amikor bevállaltam, hogy az Indexben tucatnyi kollégámmal közösen belevágok a műanyagmentes július kihívásba, és végignéztem a háztartásomon olyan szemmel, hogy milyen eldobható műanyagokat tudnék kiiktatni, nem tudtam nem észrevenni a mindenfajta tisztítószereket és az apró műanyagba csomagolt mosogatógép-tablettákat a konyhában.

Azonnal a kotyvasztás mellett döntöttem: házi mosogatógép-tablettát fogok készíteni!

Melyik hozzávaló mire jó? Citromsav: természetes vízkőoldó enyhén savas kémhatásának köszönhetően. Szódabikarbóna: ez az enyhén lúgos, vízben jól oldódó só kiváló zsíroldó és a szagokat is elveszi. Aktív oxigénes fehérítő: ez a fehér por úgy működik, hogy ha víz éri, akkor alkotórészeire bomlik: vízre, oxigénre és mosószódára, és használat közben folttisztító, fertőtlenítő hatása van. Mosószóda: környezetbarát tisztítószer. Só: súroló hatása miatt fontos. Víz: a különféle porokat vegyíti, a tabletta formájának és állagának megtartásához szükséges.

Bújtam a netet, és végül két, mások által beváltnak kikiáltott receptet készítettem el, és amellett, hogy kipróbáltam az így készített tablettákat, rokonaimmal és kollégáimmal is teszteltettem a műanyagmentes kotyvalékot. Alább következnek a részletek, de

a lényeg, hogy van olyan recept, ami jóval olcsóbb, mint a bolti, és legalább olyan jól is teljesít.

Mindkét recept borzasztóan egyszerűen elkészíthető, a kutyulás időtartama mindössze 3-5 perc, az alapanyagok rendkívül kedvező árfekvésűek, és bármelyik drogériában beszerezhetőek.

Az első típusú tabletta receptje, amit nevezzünk O-tablettának:

50 gr szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát),

6 gr citromsav (de a recept szerint a borkősav is jó),

25 gr só,

nagyon kevés víz.

A második tabletta receptje, amit nevezzünk X-tablettának:

3 evőkanál szódabikarbóna (nátrium-hidrogén-karbonát),

2 evőkanál citromsav,

2 evőkanál só,

1 evőkanál aktív oxigénes fehérítő (nátrium-perkarbonát) ,

1 evőkanál mosószóda (nátrium-karbonát),

nagyon kevés víz.

Két boltban jártam a projektem miatt, egy közeli drogériában be tudtam szerezni a mosószódát és az aktív oxigénes fehérítőt, majd egy gyógynövényboltban a citromsavat és a szódabikarbónát.

Az O-tablettából egy darab előállítási költsége körülbelül 11 forint, az X-tablettából 34 forint, míg a bolti tabletták ára kiszereléstől és márkától függően 70-80 forint darabonként. Mindez azt jelenti, hogy

sokkal olcsóbb a házi tabletta, és még eldobható műanyagot se termelünk vele.

Az elkészítés mindössze annyiból áll, hogy kimérjük a különböző fehér porokat, elkeverjük, majd annyi vizet adunk hozzájuk, amitől sűrű, trutymós, tömködhető állapotba kerülnek. Vigyázat, óvatosan kell bánni a vízzel, apránként adagolva, mert a mosószóda miatt felhabzik az elegy!

Miután a sűrű massza elkészült, szilikonos formába adagoltam, majd jól betömködtem a lukakba – ez fontos, minél tömörebb, annál jobban tartja a tabletta a formáját. A szilikonos formák eredetileg – talán – bonbonkészítő alkalmatosságok voltak, ezért aztán nagyobbak lettek a kutyult tabletták, mint a boltiak. Ezért nem az adagolóba, hanem a mosogatógép aljába dobtam be őket, de egy későbbi mosásnál azt is kipróbáltam, hogy porítva kerül az adagolóba a tabletta, és így is ugyanolyan eredményt hozott.

Tömködés után vártam pár órát, óvatosan kiszedtem a tablettákat a formából, majd a felhasználásig üvegbe sorakoztattam őket.

Tapasztalatok

Összesen tízen teszteltük a tablettákat, és

teljesen egyértelműen az aktív oxigénes fehérítőt és mosószódát is tartalmazó, előállítási költségét tekintve drágább, de a boltinál még mindig jóval olcsóbb X-tabletta volt a nyerő.

Bolcsó Dániel techrovatos kolléga azt mondta, az X tabletta kiválóan teljesített. "Minden tiszta lett, úgyhogy a teljesítményével teljesen meg vagyok elégedve. Kompromisszumot maximum az állaga-formája jelent, mert eléggé morzsolódik, és épp hogy befért a kis rekeszbe, de előbbi végül is nem gond, ha nem az irodából kell szalvétában hazahozni, utóbbin meg azért könnyű segíteni. Szóval ha árban is jól jön ki, simán átállnék rá."

"Csodálatosan elmosta a poharakat, gyakorlatilag ugyanolyan minőséget produkált, mint a bolti tabletták. Maradtak viszont ételmaradékok a tányérokon, illetve nem nagyon tudott mit kezdeni egy nagyobb edénnyel. Szóval ennél valószínűleg az lehet a titok, hogy érdemes egy alaposabb előmosást csinálni az ételmaradékos tányéroknál, és úgy betenni a gépbe. De ennyi áldozatra én simán hajlandó vagyok" – tette hozzá Rácz Attila korrektorunk.

Fasza, mostantól én is csinálok

– értékelt tömören egy barátnőm.

Klág Dávid a kultrovatból azt mondta, hogy az 50 fokos ECO programon körülbelül 80 százalékos hatékonyságot állapított meg a boltihoz képest. "Pár dolog még picit foltos maradt, de az edények nagy részét kipucolta."

Az O-tabletta megítélése már megosztóbb. Nekem akkor vált be, amikor nem különösebben mocskos dolgokat raktam a gépbe és hosszú programot indítottam el, így kiválóan működött. Lovas Gergely a newsroomunkból hasonlóan jó tapasztalatokat szerzett: "Kicsit aggódtam, hogy bele tudom-e gyömöszölni a kapszulatartóba, de aztán belefért. A poharat, az evőeszközt meg a tányért is elmosta úgy, hogy nem tűnt fel, hogy nem bolti kapszulával mostunk."

A többi tesztalany egyöntetűen azt mondta: az O-tabletta nem igazán hatékony: "Körülbelül másfél órás programmal mosogatok, valószínűleg főleg ennek köszönhető, hogy a nagyobb mocsok lejött az edényekről, de sajnos nem lettek annyira tiszták. A makacs szennyeződésekkel pedig egyáltalán nem bánt el, így például a bögrébe száradt kávé fele le se jött" – mondta Pintér Luca a politika rovatból.

A konklúzió tehát, hogy megéri otthon készíteni a tablettát, és mi az X-receptet javasoljuk!