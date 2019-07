Egy kilométerről leolvas egy rendszámot a Fujifilm kamerája

Egy ideig megnyugtathattuk magunkat azzal, hogy hiába látunk biztonsági kamerákat, attól még nem biztos, hogy mi is jól láthatók leszünk a felvételen, most viszont nagyot fordult a helyzet: akkor is felvételre kerülhetünk, ha egyáltalán semmilyen kamerát nem látunk.

A Fujifilm belépett a biztonsági kamerák piacára, és a japán vállalat egy igen speciális területet szemelt ki magának az SX800 típusú eszközzel, amely egy kilométeres távolságból simán ráfókuszál egy ember arcára vagy egy autó rendszámtáblájára.

Fotó: Fujifilm

A nemzetközi határvédelem lehet a távollátó kamera fő felhasználási területe, és nem szeretnénk senkinek sem tippeket adni, hogy mi másra lehet még jó ez az eszköz, mert azoktól vagy Orwell forogna a sírjában, vagy teljesen illegális.

Vannak más hasonló kamerák, de a Fujifilm beépített pár különleges extrát, hogy jól ki lehessen használni az SX800 távollátó képességét. Az automata fókusz 0,3 másodperc alatt ráélesít a kiszemelt célpontra, optikai stabilizátor tartja egyenesen a képet, a beépített képfeldolgozó algoritmusok pedig képesek kiszűrni a pára és a hőköd képtorzító hatását. Az ISO 819200-as szintje pedig az éjszakai filmezést könnyíti meg.

Hogy mennyibe kerül a totális megfigyelés Fujifilm-féle eszköze, azt július 26-án árulja el a vállalat, amikor a boltokba kerül a kamera.

(The Verge)