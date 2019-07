Einsteinnek már megint igaza volt

A Tejútrendszer közepén lévő fekete lyuk közvetlen környezetében a newtoni gravitáció fabatkát sem ér. Ott az einsteini relativitáselméletről szól minden, amint azt újfent bebizonyították a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem asztrofizikusai.

Fotó: EHT A Saggitarius A*-ról készített történelmi felvétel

Konkrétan egy fekete lyukhoz közeli csillag keringési pályáját nem lehet pusztán a gravitációs törvények szerint magyarázni Tuan Do és munkatársainak Science-ben megjelent tanulmánya szerint. Az általános relativitáselmélet azt prediktálja, hogy a csillag fénye energiát veszít, miközben áthalad a szupernehéz fekete lyuk szupererős gravitációs mezején.

Ez az energiavesztés kissé megnyújtja a fény hullámhosszát, és a csökkenő frekvencia miatt a csillag fénye vörösebb lesz. A vöröseltolódás mértékét pontosan meghatározza a relativitáselmélet. Így ha az elméleti érték és a mért érték között akár egy kis különbség is adódik, az arra utalhat, hogy Einstein tévedett.

De nem adódott - most sem.

A kutatók az elmélet tesztelésére az S0-2 jelű csillag 24 évnyi megfigyeléséből származó adatokat elemezték újra. Az S0-2 viszonylag közel kering a galaxisunk közepén tanyázó Sagittarius-A* fekete lyukhoz, és a róla gyűjtött adatok nemcsak aktuális pozíciójáról, de színéről is árulkodtak. A sebességét a különböző időpontokban mért helyzetei közötti elmozdulásból kalkulálták.

Fotó: ESO/MPE/S. Gillessen et al. / Csillagaszat.hu Az S0-2 (vagy itt S-2) csillag helyzete a galaxis centrumában

“Amikor a csillag fénye vörösebb lesz, akkor egyúttal gyorsabbnak is tűnik a tőlünk távolodó mozgása” - nyilatkozta Do a New Scientistnek. A vizsgálat azért vett igénybe 24 évet, mert a kutatók biztosak akartak lenni abban, hogy az adataik pontosak. Az eredményeik szerint a S0-2 fénye jelentősen vörösebbnek mutatkozott annál, mintha nem történne a fekete lyuk és a relativitáselmélet hatására végbemenő vöröseltolódás.

Einsteinek igaza van - egyelőre

- mondja a kutató. A S0-2 nem a Sagittarius-A*-hoz legközelebb keringő csillag, de ennek fénye elég erős ahhoz, hogy az 1995-ben megkezdett megfigyelések idején rendelkezésre álló eszközökkel vizsgálni lehetett.

Do kutatócsoportja és mások is elkezdtek azóta halványabb csillagokat is megfigyelni, amelyek még közelebb keringenek a fekete lyukhoz. Azokról azonban eddig még nem gyűjtöttek elegendő adatot ahhoz, hogy az általános relativitáselméletet tesztelni lehessen a segítségével.