Nem olcsó mulatság teljesen hulladékmentesen kávézni

Kávézni jó, mégis egy csomó formájában brutális hulladéktermelő kedvtelésről van szó. Habár egyre jobb a helyzet ebben az ügyben, azért még mindig előfordul jó pár kávézóban/étteremben, hogy az elviteles kávét műanyag pohárba adják, műanyag fedéllel, műanyag kavaróval, illetve a gyors és praktikus, de hulladékfelhalmozó kapszulás kávéfőzőknek is nagy a divatjuk. Íme néhány hasznos ötlet a hulladékcsökkentett kávézáshoz.

Cikkünk a kávézás és a hulladékcsökkentés négy szempontjával foglalkozik részletesebben:

hogyan, miben vásároljuk és visszük haza a kávét;

mivel főzzük meg;

miből isszuk meg; és

mit csinálunk a zaccal.

A kávé megvásárlása, őrlése

Az élet folyamatos nehéz döntések sorozata, így van ez a kávézással is, választani kell, mi a fontosabb: hogy ne legyen sok hulladék, hogy minél gazdaságosabb legyen a kávézás, vagy hogy isteni legyen a kávé?

Mert sajnos a három egyszerre nem igazán működik. A bolti őrölt kávé a leggazdaságosabb megoldás, ám az fém- vagy műanyag csomagolásban kapható, így ha a teljes műanyagmentesség a cél, akkor azt úgy érhetjük el az otthoni kávézásnál, ha a kávét papírzacskóban vagy saját dobozban visszük haza.

Jó pár kávézóban kaphatóak szemes és őrölt kávék kimérve, sőt házhoz is rendelhetjük papírcsomagolásban a kávét a pörkölő cégektől, így műanyagmentesek maradhatunk. Ez a megoldás viszont drágább, mint a bolti őrölt kávé.

A pörkölőktől rendelt 200-250 grammos szemes kávé körülbelül 3000 forintba kerül, igaz, ez már topkategóriás minőség. A jobb minőségű bolti kávék harmad ennyibe kerülnek

– mondja Horváth Gergő barista, aki a különféle kávés és baristatanfolyamokat szervező Ursa Maior Kreatív Műhely oktatója.

Ha a döntésünk az, hogy isteni kávét szeretnénk inni, akkor viszont nincs mese: frissen kell őrölni a szemes kávét fogyasztás előtt. Horváth Gergő szerint az előre őrölt kávé ugyanis hamar elveszti az aromáját, ráadásul minden kávéfőzőhöz másféle finomságú őrlemény szükséges. Itt újra a zsebünkbe kell nyúlnunk, ugyanis a szemcseméret állítására alkalmas kávéőrlő (ami nem azonos a szemcseméret beállítására nem alkalmas kávédarálóval) szintén drága mulatság.

Minden kávéfőzőnél más szemcseméretű őrlemény hozza a legjobb eredményt, és az őrlővel pontosan be lehet állítani a kávéfőzőhöz a szemcseméretet. Viszont ha nem megfelelő szemcseméretű őrölt kávét használunk, nem oldja ki rendesen a kávét, vizes-löttyös lehet az eredmény. Kézi kávéőrlőket 10 ezer forint körül lehet már kapni, az elektromos őrlők ára viszont már 30-50 ezer forint

– mondja a szakember.

A kávéfőzés

Ha nem akarunk házhoz rendeléssel vacakolni vagy otthon őrölni, akkor bele kell törődnünk, hogy a boltban megvásárolt kávé csomagolásával hulladékot termelünk. Ha ezt elfogadjuk és gazdaságos megoldást keresünk, akkor a kotyogós kávéfőző mellett érdemes dönteni, mert a bolti kávék szemcsemérete a kotyogókhoz van optimalizálva. Kotyogóst már 1-2 ezer forintért is lehet kapni, de az igazán menő olasz verziók 10 ezer forint felettiek. Ezenkívül a hulladékmentes kávézásnak szintén fontos szabálya, hogy

a kapszulás kávéfőző tilos.

Például én is erre jutottam a műanyagmentes július keretében: fájó szívvel, de le fogom cserélni az amúgy csodálatos kapszulás gépünket, pedig imádom, mert egyszerűen és gyorsan főz isteni kávét. A borzalmas sok kapszulából a szemétben nekem most lett elég. (Bár van olyan kávés cég, ami visszaveszi és állítása szerint újrahasznosítja a kiürült kapszulákat.) A tölthető kapszula pedig nem győzött meg. Merthogy létezik ilyen is, de Rácz Attila, az Index olvasószerkesztője igencsak felemás tapasztalatokat szerzett róla, amikor a műanyagmentes hónap során kipróbálta.

„Az első tapasztalatok felemásak. Mégpedig azért, mert ezzel a technológiával le kellett mondanom a jó minőségű hosszú kávéról (hiába tömöm meg a kapszulát, a főzet vége rendre túl híg lesz, és a produktum a legsilányabb szállodai löttyöket idézi). Maradnak tehát az erősebb eszpresszók. Viszont azt elkerülendő, hogy ez a kevés kávé ne hűljön ki, így is igencsak ajánlott a csésze felforrósítása (például az amúgy is belekerülő tej megmikrózásával).”

Összességében a kávéfőzés a gyors automatizmusból újra időigényes szertartássá vált, mert a kapszulát ki kell üríteni, majd el kell mosni, ráadásul a töltés is jókora odafigyelést igényel, hogy ne ússzon kávéban az egész konyha. Én egyelőre élvezem ezt a régi-új rituálét – tényleg valódi sikerélmény minden egyes sikeresen abszolvált kávéfőzés –, és csak remélni tudom, hogy minél tovább kitart a mostani lelkesedésem

– mondja Rácz Attila, aki 3600 forintért vett 3 darab újratölthető kávékapszulát.

A műanyagmentes otthoni kávéfőzés kulcsa tehát a kotyogós vagy karos, esetleg filteres kávéfőző használata.

Miből iszunk?

Itt a legegyszerűbb a hulladékcsökkentés. Otthon nyilván nem iszunk eldobható műanyag pohárból kávét, a kávézók elviteles italait viszont gyakran ilyenekben szervírozzák. Annyi a (nem különösebben talányos) titok, hogy az elviteles kávékat nem szabad eldobható műanyag tetővel, műanyag kavaróval, műanyag pohárból elfogadni, hanem tartanunk kell magunknál egy bögrét.

Az elviteles kávét ma már különösebb fennakadás nélkül szinte minden kávézóban beleteszik az otthonról magunkkal hozott bögrébe.

Mi legyen a zaccal?

A hulladékmentes kávézás fontos kérdése a kávézacc újrahasznosítása is. Tele van az internet a kávézacc legkülönfélébb felhasználási módjaival, ezek közül Horváth Gergő kettőt említett: „Magnézium- és kalciumtartalma jót tesz a növényeknek, serkenti a nekik elengedhetetlen baktériumok jelenlétét, így felhasználhatjuk a termőföldre szórva, de például bőrradírként vagy a fejbőrbe dörzsölve a koffeintartalomnak köszönhetően a hajhagymák növekedésének serkentésére is.”