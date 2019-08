A Google több lóvét tud virítani, mint az Apple

Az Alphabet megelőzte az Apple-t a likviditási rangsor élén, írja a The Verge a Financial Times jelentése alapján. 2019 második negyedévére a Google anyacégének számláján 117 milliárd dollár gyűlt össze, míg az Apple "csak" 102 milliárd dollárral büszkélkedhet. Ezzel az Alphabet lett a világ legtöbb likvid tőkét birtokló cége.

Ekkora, bármire mozgósítható céges vagyon egyrészt nyilván hatalmas presztizsértékkel bír, azonban vannak gazdasági árnyoldalai is: a remek eredményeket látó részvényesek nyilván szeretnének valamicskét viszontlátni a befektetésükből osztalék formában, és valószínűleg a piacfelügyelet is jobban megszorongatja az Alphabet pénzügyi osztályát, hogy minden szabályszerűen folyik-e a cégnél. (Az elmúlt két évben így is 8,2 milliárd eurós trösztellenes büntetést rótt a Google-re és az Alphabetre az Európai Unió, és hasonló kemény vizsgálatokra számíthat a cég az Egyesült Államokban is.)

A likviditási rangsor ráadásul nem is jelent mindent, a cégek összértékét tekintve a Microsoft, az Amazon, és az Apple is megelőzi az Alphabetet, ami mögött ott lohol többek között a Facebook, az Alibaba és a Tencent is.