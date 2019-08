Minden létező melegrekord megdőlt júliusban

Az előzetes várakozások szerint valóban július lett a valaha volt legforróbb hónap - erősítette meg az AFP a hírt, amit néhány napja már mindenki sejtett.

A feljegyzések 1880-as kezdete óta ez a július lett a legmelegebb hónap a Földön úgy, hogy már júniusban is sorra dőltek a melegrekordok. Az eddigi legmelegebb július 3 éve, 2016-ban volt, akkor a globális középhőmérséklet 0,87 Celsius-fokkal haladta meg a 20. század átlagát, a 15,8 fokot. Most ezt is sikerült egy kicsivel megdönteni, mondta Jean-Noel Thepaut, a Kopernikusz Klímaváltozás-figyelő Szolgálat vezetője.

Júliusban több országban is megdőltek az abszolút melegrekordok, Svédország északi részén például 34,8 Celsius-fokot mértek, de Európa többi részén is sorra dőltek meg a melegrekordok. Párizsban például 42,6 fokot mértek, és Hollandia történetében is mérföldkő volt a július, ugyanis először mértek többet az országban mint 40 fok.