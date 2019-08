Veszélyes-e kánikulában ventilátort használni?

Kánikulák idején a ventilátor is adhat némi felfrissülést, néhányan például esküdnek arra a módszerre, hogy jeget kell tenni a ventilátor elé, vagy hideg vizes törülközővel kell letakarni, hogy ne csak a meleg levegő keringjen, hanem egy kis felfrissülést is nyújtson. A kutatók azonban arra voltak kíváncsiak, hogy igaz-e, hogy bizonyos hőfok felett a ventilátor nem hogy nem hűti a szervezetet, de kifejezetten veszélyes használni.

A WHO és több egészségügyi szervezet azt ajánlja, hogy 35 fok felett ne használjon senki ventilátort, mert az nem csökkenti, hanem növeli az ember testhőjét, az amerikai egészségügyi szervezet pedig 37,2 fok felett nem ajánlja a ventilátorok használatát. A Sydney Egyetem kutatói siettek megválaszolni ezt a kérdést, és a kutatásukból az derült ki, hogy 56 Celsius-fokig, ha a pártatartalom is magas, akkor egy ventilátorral is sokat lehet javítani a közérzeten, csökken a test hőmérséklete, a kardiovaszkuláris terhelés is csökken. Ezzel szemben ha nagyon száraz a levegő, akkor már 46 Celsius-fokos hőmérséklet után nem javít a ventilátor a kánikulában szenvedő ember hőérzetén, hanem kifejezetten ront rajta, annak ellenére, hogy a hőmérsékletből és a páratartalomból számolt hő index alacsonyabb.

A tanulmány egyik írója, Ollie Jay egyetemi docens azt a következtetést vonta le, hogy az egészségügyi szervezetek túlságosan konzervatív ajánlásokat tesznek, ezen változtatni kellene, mert még magasabb hőmérsékletben is segíteni tud az embereknek a ventilátor használata. Szerinte azok a hőmérsékleti viszonyok, amikor a páratartalom nagyon alacsony, a hőmérséklet pedig extrém magas, leginkább olyan helyeken fordulnak elő, mint Las Vegas, Phoenix vagy Adelaide. Igaz azt is meg kell jegyezni, hogy a teszthez csak életerős és egészséges férfiakat használtak, abból is csak 22-t, és csak két órán keresztül vizsgálták őket.

A Wirecutter pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a légtisztító berendezések nem hűtenek, és bár van bennük ventilátor, ami keveri a levegőt, nem az a funkciójuk, mint a hagyományos ventilátoroknak, ráadásul nagyon sok az olyan tévhit, hogy mi az, amit eltüntet a levegőből, és mi az, amit nem. Ehhez egy nagyon egyszerűen értelmezhető videót is összeraktak, amiből kiderül, hogy lehet, hogy a cigiszaggal leszámol, de a dohos falakon nem tud javítani.