Egy több mint 40 éve Dél-Afrikában talált fosszília alapján új dinoszauruszfajt azonosítottak brit és dél-afrikai kutatók.

A maradványokra 1978-ban bukkantak és azóta a johannesburgi Witwatersrand Egyetem gyűjteményében őrizték. Akkor azt gondolták, hogy a korai jura időszakban élt massospondylus maradványait találták meg, de mikor a csontokat és a koponyát újabb vizsgálatoknak vetették alá, kiderült, hogy egy teljesen új fajról van szó - írja a Phys.org.

A PeerJ. című tudományos folyóiratban bemutatott tanulmány szerint a Ngwevu intloko - szürke koponya - nevű lelet a sauropodomorpha (gyíkláb formák) alrendjébe tartozó új faj, ami három méter hosszú, izmos testalkatú, két lábon járt. Hosszú nyakú lehetett kicsiny fejjel, növényeket és kisebb állatokat fogyaszthatott. Valamikor 200 millió éve élt, a földtörténeti triász és jura időszak között, amikor jóval összetettebb ökoszisztémák uralták a bolygót.

A massospondylus a dinoszauroszok egyik legelső neme, amely a jura időszak kezdetén élt. Dél-Afrikában rendszeresen találtak maradványait, a sauropodomorpha alrendbe tartoznak, és a sauropodák elődjeink tartják őket.

A kutatók most elkezdik megvizsgálni az eddig a massospondylusnak vélt fosszíliákat, azt feltételezve, hogy annak az eddig azonosítottnál is több faja is létezhet. A felfedezés segítheti a kutatókat abban hogy jobban megértsék a triász és a jura közötti átmenetet.