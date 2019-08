Ideje lenne leszokni a polipevésről

A becslések szerint évente 350 millió tonna polipot halásznak ki a vizekből, jelentős részük Ázsiába kerül, de Európában is egyre népszerűbb a polipfogyasztás. A halászok nem is nagyon győzik teljesíteni a megrendeléseket, ezért több cég is mesterséges polipfarmok létrehozásán gondolkozik. Ez azonban számtalan etikai is környezetvédelmi kérdést vet fel.

A polipok a tengerek egyik legintelligensebb állatai

Kutatások bizonyítják, hogy a polipok okosak, és éreznek. Nagyon összetett állatok, akik képesek felismerni és megkülönböztetni emberi arcokat, és megoldanak kisebb feladványokat is úgy, hogy aztán hónapokkal később is emlékeznek a válaszra. Arra is vannak bizonyítékok, hogy érző lények, éreznek fájdalmat, és szenvednek is. Több olyan felvétel is van, ahol cseles módon megszöknek a tartályukból, vagy halászoktól lopnak ételt, és 2012-ben sikerült elérni, hogy az emlősök és a madarak mellett a polipokat is az érző, tudatos állatok közé sorolja a Cambridge Egyetem.

A szakemberek szerint a polipokra feltételezhetően nagyon rossz hatással lennének a nagyüzemi körülmények, a táplálkozási ütemtervek, vagy például a víz állandóan egyforma hőmérséklete, és a sokkal szegényesebb élőkörnyezet. Ez már kínzás lenne egy olyan állatnak, mint a polip, ami kifejezetten érdeklődő, és aktív. A szakemberek szerint egy ilyen ingerszegény környezetben a polipok könnyebben kapnának el fertőzéseket, és agresszívé válhatnak.

Figyelmeztetnek arra is, hogy egy polip az élete során rengeteg táplálékot fogyaszt el, a nagyüzemi tartása ezzel megbolygathatja a terület természetes egyensúlyát. Ezek az állatok húsevők, kisebb halakkal táplálkoznak, azaz ha nagyüzemben kezdenék el tenyészteni a polipokat, akkor szimplán az élelmezésük is bezavarhatna a tengerek érzékeny, és már így is a végletekig túlfeszített egyensúlyába.

A polipfarmok elterjedése még gyerekcipőben jár, egyelőre az is kérdés, hogy vajon hogyan tudják életben tartani és felnevelni az állatokat. A polipfarmok ellenzői is tudják, hogy nem a polip az az állat, amit a legnagyobb számban halásznak a tengerekből, de szerintük még így is sok kérdést vet fel, hogy érdemes-e elkezdeni egy újabb intelligens állat ipari tartását.