Megérkezett a Samsung Galaxy Note 10 és Note 10 Plus, a dél-koreai gyártó legkülönlegesebb telefonjai, amelyekről sokan azt mondják, hogy csupán a tavasszal bemutatott S10 tollal is kezelhető, kicsit módosított változatai. Ennél viszont jóval többről van szó, másban is újítanak a méregdrága készülékek.

Nyolc éve jelent meg az első Galaxy Note, és akkoriban még megkérdőjeleztük a péklapát méret létjogosultságát - pedig ma már az az 5,3 colos kijelző egyáltalán nem számítana nagynak. Idén először két méretben kerül a boltokba a Note 10, és a nagyobbik már súrolja a tablet kategória határát. Az árak is a csillagos eget verdesik, bár ehhez már hozzászokhattunk, a Samsung jó ideje ezen az árszinten indítja el a frissen bejelentett mobiljait, és fokozatosan csökkenti az árat a következő verzió megjelenéséig.

A kisebb méretű Note 10 alapváltozatában 8 GB RAM és 256 GB tárhely van, ezért 330 ezer forintot kérnek majd a boltban, a Note 10 Plus 12 GB RAM-mal, és szintén 256 GB tárhellyel 380 ezer forintba kerül. Az 512 GB-os verzió 415 ezer forintért vihető.

Október közepén megjelennek az 5G mobilhálózaton is működő változatok.

Ezek biztosan még drágábbak lesznek.

A Samsung most még nem árulja el a forintosított árakat, megvárja a 5G szolgáltatás elindítására kiírt állami frekvenciatender végeredményét. Mi arra tippelünk, hogy van esély a félmilliós álomhatár átlépésére. Azt viszont már most tudni lehet, hogy az 5G-s Note 1 TB-os tárhellyel is kapható lesz.

Méretre igazított pixelek

A normál méretű Note 10 kijelzője 6,3 colos, ám a Samsung olyan ügyesen alakította ki a telefon formáját, hogy a készülék fizikai mérete csak tizedmilliméterekkel nagyobb a 6,1 colos kijelzőjű S10-nél. A gigantikus, 6,8 colos kijelzővel ellátott Galaxy Note 10 Plus pedig nagyjából akkora, mint a tavaly bemutatott Note 9, pedig annak csak 6,4 colos a kijelzője.

Ennyit számít, hogy a szelfikamera csak egy kis kivágott karikát foglal el a kijelző közepén, és nem hagyták meg neki a teljes fölső sávot.

Felbontásban is van némi különbség, a Note 10 kijelzője csupán full HD+, ezzel szemben a Note 10 Plus megjelenítője 2K-ra méretezhető. A Samsung egyébként azzal magyarázza a kétféle kijelzőméret bevezetését, hogy sokan kipróbálták a Note tollát, vonzónak is találták, ám elrettentette őket a telefon hatalmas mérete.

Vannak még formai változások, például minden gomb átkerült a készülék bal oldalára. Bizonyos értelemben megszűnt a sokat kritizált Bixby-gomb, de alapértelmezett beállításoknál ez nem igaz: a hangerőállítón kívül csak a Bixby-gombot kapjuk, és a kikapcsológomb tűnt el a telefonról. Szerencsére a Samsung sem őrült meg teljesen, és ezt az egy szem gombot átkonfigurálhatjuk, hogy ne a Bixby asszisztenst hívja elő, hanem mégis működjön kikapcsológombként. Sőt, akár egy általunk választott app indítását is ráprogramozhatjuk, ha mondjuk a Snapchatet vagy a Netflixet szeretnénk egyetlen gombnyomással elérni.

Eltűnt a jackdugó.

A Samsungnál ez újdonság, és biztosan felháborodnak páran a cég döntésén. Mostantól vagy a gyári usb-c fülest használjuk, vagy veszünk magunknak usb-c–jack adaptert pár ezer forintért. Esetleg egy bluetooth headsetet tízszer annnyiért.

Okoska tollacska

A Samsung pár éve rájött, hogy az erőforrásait érdemes az amúgy is egyedi S Toll fejlesztésére fordítani, hiszen az adja el ezt a készüléket. Tavaly a vékony kiegészítő beépített akkumulátora volt a nagy újítás, amivel a toll bluetooth távirányítóvá változott, ezzel lehetett exponálni a fényképezőben, vagy lépkedni a Spotify lejátszási listáján. Most pedig még több vezérlési lehetőséget kapunk, és ehhez csak mozgatni kell a tollat.

Úgy rajzolhatunk a levegőbe, mintha Harry Pottertől lestünk volna el néhány varázslatos mozdulatot.

Miközben lenyomva tartjuk a toll gombját, suhinthatunk vele jobbra és balra, fel és le, vagy mindkét irányban körkörös mozdulatot tehetünk, és máris végrehajtódik az általunk megadott parancs. Ezeket a légi gesztusokat magunk állíthatjuk be, és alapból csak néhány gyári alkalmazással működnek, de a Samsung más appfejlesztőknek is ad hozzáférést.

Könnyen lehet, hogy a Harry Potter: Wizards Unite mobilos videojátékban tényleg varázspálcaként fog működni a toll.

Bár a Galaxy Note mindig komoly munkaeszközként volt pozicionálva, erről sem hiányozhat a móka: az AR Doodle nevű funkcióval dolgokat rajzolhatunk a kamera előtt megjelenő emberekre, és az ábra folyamatosan követi az illetőt, mintha tényleg rárajzoltuk volna.

A Samsung Notes jegyzetelőapp elvileg digitalizálni tudja a kézírásunkat (majd a hosszabb tesztben kiderül, mennyire pontos), és úgy tudunk új jegyzetet nyitni, hogy közben a háttérben más alkalmazás is fut. Hasznos lehet például akkor, ha egy éppen futó videóról kell jegyzeteket készíteni. Szegről-végről ide tartozik az is, hogy a Note 10 végre gyárilag tud kijelzőfelvételt készíteni, ráadásul úgy, hogy közben egy picike szelfivideót is odatehetünk a fölső sarokba, vagy könnyen lehet a telefonnal tanácsadó vagy bemutató videókat gyártani.

Számítógép + telefon

Ma már aligha kell bemutatni a Samsung Dex módot, amit két és fél éve indított el a Samsung a Galaxy S8-on, és azóta finomítgatja. A Note 10 is ráköthető egy számítógépes monitorra, egérre és billentyűzetre, hogy nagy kijelzőn úgy használjuk, mint egy számítógépet.

Ezen is csavart egy nagyot a Samsung, így a Dex mód már nemcsak külső kijelzőn működik, hanem be lehet húzni a Windowsba és az macOS-be. Rákötjük a telefonunkat a számítógépünkre, engedélyezzük a Dex módot, és egy ablakban felbukkan előttünk a mobil teljes rendszere, mintha egy virtuális gépet futtatnánk. Ezzel a megoldással nagyszerűen megoldható a vállalati és a magánfiókok kettéválasztása, hiszen úgy tudjuk a számítógép kijelzőjén kezelni a saját Facebookunkat, levelezésünket és más tartalmainkat, hogy semmibe sem kell bejelentkezni az általában rendszergazda által menedzselt vállalati gépen.

Az sem utolsó szempont, hogy ezzel a módszerrel a Windows és a Mac környezetében hozzáférhetünk a kedvenc androidos alkalmazásainkhoz, nem kell mindegyiknek megkeresni a számítógépre kifejlesztett változatát. Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen az a legolcsóbb számítógép, amelyen ez tényleg jól működik, újraéledhet-e egy elavult laptop hordozható kijelzőként.

Hang és fény

A Note 10 kamerája az előlapon és a hátlapon is pont ugyanolyan, mint az S10-en, csak megváltozott az elrendezés, középről átkerültek a lencsék a készülék oldalára, amivel az iPhone X és a Huawei P30 formatervét követi a Samsung. A Note 10 Plus kamerái egy kicsit fejlettebbek, mert a három lencse kapott egy kiegészítő TOF (time of flight) szenzort, amely a mélységérzékelést segíti, pontosabb lesz tőle a bokeh-hatás, a háttér elhomályosítása.

Ezekben a telefonokban már alapból megtalálható az éjszakai mód, amely az S10-ekbe utólagos frissítéssel került bele, és a szuperstabilizátor már ultraszéles látszószögnél és normál módban egyaránt működik. A korábbi két mikrofon helyett már három van a Note 10-eken, amitől javult a videók hangminősége, és lehetővé vált az AudioZoom funkció: amikor a kamerával ráközelítünk egy emberre, egy gombnyomással kiemelhetjük az illető hangját.

A Note 10 akkumulátora 3500 mAh-s, a Note 10 Plus pedig minden eddiginél nagyobb, 4300 mAh-s kapacitású energiatárolót kapott. Töltésben is jobb a nagyobb méretű Note 10 Plus, az opcionálisan választható 45W-os adapterrel egy óra alatt nulláról száz százalékra érhet a mutató.