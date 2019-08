A klímaváltozás miatt lesznek egyre gyakoribbak a légörvények is

Aki fél a repüléstől, és nehezen viseli, ha turbulenciába keveredik a gép, amin utazik, az jó, ha szoktatja magát a gondolathoz, hogy az éghajlatváltozás miatt a szakemberek szerint egyre gyakrabban kerülnek majd turbulenciába a gépek.

Az időjárás miatt bekövetkező turbulenciát nem olyan nehéz megjósolni, viszont az olyan esetek, amikor a tiszta ég ellenére is turbulenciába kerülnek járatok, sokkal nehezebben kivédhetőek. Egy Isztambulból New Yorkba tartó járaton például 30 ember sérült meg, miután a gép légörvénybe került, a Pristinából Bázelbe tartó járaton pedig tízen, szintén a turbulencia miatt. A Nature-ben megjelent új tanulmány szerint ennek is a klímaváltozáshoz van köze.

1979 óta szignifikánsan erősödött a függőleges szélnyírás az Atlanti-óceán északi medencéje fölött. A Readingi Egyetem kutatói szerint ez egyértelműen a klímaváltozás hatása, és több olyan tanulmányt szorgalmaznak, ami nemcsak a szél erősségére gyakorolt hatását, hanem a szélnyírást is vizsgálja. A függőleges szélnyírás erősödésének hatására lesz egyre gyakoribb az olyan turbulencia, amit nagyon nehéz előre megjósolni. Ha pedig egyre több lesz a turbulencia, az akár az Atlanti-óceán felett átrepülő, napi 3000 járat biztonságát is veszélyeztetheti.