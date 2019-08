Üresen guruló önjáró rollerek lephetik el a városokat

Pekingben leleplezték a Segway-Ninebot elektromos rollerek új generációját, és a bemutatott modellek közül a KickScooter T60 tűnik a legígéretesebbnek, amely mesterséges intelligenciával és kamerával felvértezve önállóan is be tudja járni a nagyvárosi utcákat, hogy ne csak a járda közepén heverjen, hanem egy közeli töltőállomásnál várja az utasát.

A vállalat a következő negyedévben dobná a piacra az új rollert, amit nem egyéni tulajdonosok, hanem nagyobb flották üzemeltetői tudnak majd birtokba venni. Amint a videóból is kiderül, a roller nem teljesen önállóan közlekedik majd az utcákon, hanem egy vezérlőközpontból segítik célba jutni.

Az 1400 dollárért (nagyjából 415 ezer forintért) kínált háromkerekű roller valamivel drágább a hasonló eszközöknél, ám az üzemeltető elég sok pénzt megtakaríthat, mivel nem kell majd az utcára küldeni dolgozókat, hogy begyűjtsék és feltöltsék a kütyüket.

Elképzelhető, hogy a nagyvárosok vezetősége szívesebben látna az utcákon olyan rollereket, amelyek maguktól eltakarodnak a többi közlekedő útjából, de azért a bemutató videón látottak felvetnek még kérdéseket.

Nagyon úgy néz ki például, hogy a roller és a kezelőszemélyzet csak korlátozottan látja a jármű környezetét, például az oldalirányból érkező forgalmat, és elég csúnya balesetek lehetnek abból, hogy egy körülbelül 30 kilométer per órával érkező biciklis elé kigurul ez a deszkára tűzött bot. Az is előfordulhat, ismerve az utcák állapotát, hogy a háromkerekű is egyszerűen feldől egy kátyú miatt, és akkor aztán tényleg minden más forgalmat akadályozhat, amíg valaki oda nem megy, hogy felállítsa, mert erre egyedül még mindig nem képes.

Az irány jónak tűnik, a háromkerekű konstrukció is jóval biztonságosabb lehet a kétkerekűeknél, de még bőven van mit dolgozni a rollerek továbbfejlesztésén.

(TechCrunch)