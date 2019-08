Tombol a retródivat a gémervilágban, jönnek-mennek a régi klasszikus játékok felújításai, folytatásai, újrakiadásai - de ennyire durvát még egy kiadó sem húzott, mint most a Blizzard a World of Warcraft Classickal. A WoW 15 éve a világ első számú online szerepjátéka, és még ma is milliós játékostábora van, annak ellenére, hogy a régi dicsősége alaposan megkopott, és maga a műfaj is rég kiment a divatból. Rajongók százezrei követelték már évek óta, hogy legyen egy nosztalgia-mód, amiben visszaállítják a játákot abba az állapotba, ahogyan az megjelent, 2004-2005-ben. A fejlesztő hallgatott rájuk, augusztus 27-tel visszateker a naptáron 15 évet, és elindul a WoW Classic.

Most majd kiderül, régen tényleg minden jobb volt-e. Ekkora nosztalgiakísérlet talán még sohasem volt a világon.

Az Index technológiai podcastjában ebből az alkalomból a szerkesztőség régi és kevésbé régi WoW-játékosai ültek össze megbeszélni, jó ötlet-e ez az egész Classic mód - és persze nosztalgiáztunk egy sort azokon az időkön, amikor néhányunk nem átallott napi 10-12 órákat a játék előtt ülni egyetem helyett.

Az általános vélemény az volt, hogy csúnya baleset lesz szembesülni azzal, mennyire megszépítette az emlékeket az a másfél évtized, és milyenek is voltak a régi szép idők valójában - de ettől még a lalkesedésünk töretlen, találkozunk pár nap múlva Azeroth-ban!