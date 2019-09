Két szélsőjobboldali megmondóember csatornáját állította vissza a Youtube

Noha a csatornákat sokan mélyen sértőnek találták, és a Youtube el is távolította a felhasználók videóit az elérhető tartalmak közül, a későbbi vizsgálat a cég szerint nem igazolta azt a feltételezést, miszerint ezek megsértették volna a felhasználási feltételeket. A döntést a visszahelyezésről napokkal azután hozták nyilvánosságra, hogy a Youtube vezérigazgatója arról beszélt, a videómegosztó szolgáltatásnak

helyt kell adnia az ellentmondásos elképzeléseknek is.

A Youtube rendszeresen távolít el konkrét videókat, illetve teljes csatornákat arra hivatkozva, hogy azok sértik a gyűlöletbeszédre vonatkozó irányelveket. Ilyen volt az egyik most visszaállított csatorna is, amelyet az osztrák fehér nacionalista Martin Sellner üzemeltet. A másik tulajdonosának valós neve nem ismert, a Youtube-on The Iconoclast néven ismert.

Sellner a híradások szerint kapcsolatban állt azzal a terroristával, aki idén márciusban elkövette a christchurch-i, 51 halálos áldozatot követelő támadást. Az osztrák rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy volt-e köze a támadáshoz, amit ő tagad.

Fotó: Wikipedia Martin Sellner Grazban szónokol

Sellner ki van tiltva az Egyesült Királyságból, mivel a hatóságok szerint jelenléte

előnytelen lenne a közjó számára.

Persze mindketten tiltakoztak a Youtube-csatornájuk bezárása ellen az egyéb közösségimédia-felületeiken. Itt arról tájékoztatták híveiket, hogy a Youtube szerint sorozatosan megsértették a felhasználási feltételeket. Az ő esetükben a panasz meghallgatásra talált, és a Youtube-on újra elérhetők, a világ üdvére és okulására.

A cég vezetői - magyarázkodva a döntés miatt felháborodott emberek előtt - kifejtették, hogy ők is mélyen sértőnek találnak sok álláspontot, amelyek megjelentek a felhasználók videóiban, de széttárták a kezüket: a szabályok betűjét szerintük nem sértették meg.

Ugyanakkor elmondták, hogy hasonló indokkal több ezer csatornát és több tízezer videót töröknek a Youtube-ról. A Youtube vezérigazgatója, Susan Wojcicki nemrégiben írt nyílt levelében amellett foglalt állást, hogy a videómegosztónak

nyílt platformnak kell maradnia.

A nyíltság melletti elköteleződés nem könnyű. Néha azt teszi szükségessé, hogy fennhagyjunk olyan tartalmakat, amelyek kívül esnek a mainstreamen, ellentmondásosak vagy éppen sértők. Ha a nézőpontok széles skálájával szembesülünk, az erősebbé tesz bennünket, és általuk jobban értesült társadalommá válhatunk.

(BBC)