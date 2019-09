Rekordbüntetést kapott a Google a Youtube miatt

Rekord összegű, 170 millió dolláros büntetést fizet a Google, amiért a tulajdonában lévő Youtube gyerekek személyiségi jogait sértette meg – írja a CNN. Az IT-óriást az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (Federal Trade Commission) büntette meg azért, mert kiderült, hogy

a Youtube videómegosztó külön adatokat gyűjtött a videókat nézegető gyerekekről, hogy kifejezetten nekik célzott reklámokkal bombázzák őket.

Már évek óta érkeznek panaszok amiatt, hogy a Youtube azonosítja a kiskorú nézőit, és játékgyártóknak, például a Mattelnek azt ígérte, hogy akár 6 éves gyerekeknek is tudja célozni a hirdetéseit. Márpedig az Egyesült Államokban már 20 éve van egy törvény arról, hogy 13 évesnél kisebb gyerekekről tilos személyes adatokat gyűjteni és megosztani.

Ezek a cégek veszélyeztetik a gyereket, és visszaélnek a hatalmukkal, éppen ezért arra kötelezzük őket, hogy változtassanak a módszereiken és fizessék ki az amerikai történelem eddigi legnagyobb személyiségi jogi bírságát

– ezt nyilatkozta az ügyről Letitia James, New York állam legfőbb ügyésze. A céggel kötött megállapodás értelmében a hatóságok arra is kötelezik a Youtube-ot és a Google-t, hogy a videók készítői nyilatkozzanak arról, a videóikat gyerekeknek szánták-e, vagy sem. Emellett a Google bejelentette, hogy négy hónap múlva új rendszert vezet be, amely szerint minden, a gyerekeknek szánt videókból nyert adatot úgy kezelnek, mintha az gyerekektől származna.

Vannak viszont, akik szerint a rekord összegű büntetés még mindig nem elég, főleg annak fényében, hogy a 170 millió dollár a Google egy havi reklámbevételének mindössze 1 százalékát teszi ki. A kereskedelmi bizottság három tagja nem is szavazta meg a büntetés kiszabását, szerintük a cég vezetőinek személyesen kellett volna felelősséget vállalniuk a gyerekeket védő törvény megsértéséért.