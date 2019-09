Nyugtató iskolakezdéshez: így érdemes kezelni a mobilozást

Mindig rémisztő az iskolakezdés hete, és nemcsak a gyerekeknek, mert véget ér a felhőtlen szabadság, de szülőként is, mert részben a mi feladatunk, hogy véget vessünk neki. Ezzel kapcsolatban elég sok családban - főleg ahol tinédzserek vannak - megoldatlan kérdés:

Mi legyen a mobilokkal?

Mielőtt ezt megválaszolnánk, egyet hátrébb lépünk, mert a mai okostelefonok rendes használatához, az appok letöltéséhez a gyermeknek először saját fiókot kell regisztrálni. „Ha törvénytisztelő állampolgárok vagyunk, akkor tudjuk, hogy 13 éves kor alatt nincs a gyereknek emailfiókja” - mondta Koren Balázs matematikatanár, digitális oktatási szakember, aki a Hipersuli program keretében más tanároknak is igyekszik megválaszolni a fenti kérdést.

A Gmail esetében 16 év a korhatár, és nem okos dolog hazudni a korról, mert ha valahogyan mégis kiderül az igazság, a Google letilthatja a fiókot.

Ettől még legyen a gyereknek saját fiókja, nem érdemes a szülői fiókkal beállítani a mobilját vagy a tabletjét. Viszont érdemes feltelepíteni hozzá a Family Link nevű appot, ami méltatlanul kevéssé ismert hazánkban. Ezzel az alkalmazással megadható, hogy melyik fiók tartozik gyerekhez, és nyomon követhető, hogy az adott napon hány órán át Youtube-ozott a gyerek, mennyit játszott, és az appok telepítéséhez is engedélyt kell kérnie. Emellett lezárható vele a gyermek telefonja, amikor a leckén kéne dolgozni.

A Family Link párját természetesen a szülői mobilra kell telepíteni, és ebből iPhone-ra is kiadtak egy appot (Android, iOS).

Hogyan válasszunk appokat?

Egyértelmű, hogy minden gyermek letölti magának az összes olyan játékot, amit a barátainál látott, de most fókuszáljunk inkább a tanulást segítő appokra. Ezeknél különösen fontos tisztázni, hogy milyen típusúak vannak, és mivel jár a döntésünk.

„Appokért pénzt kiadni nem divatos, de - főleg a kisebbeknél - nagyon el tudja terelni a figyelmet egy teljes képernyős reklám, ha nem ül mellette szülő, és ne legyenek illúzióink, nem fog mindig mellette ülni valaki” - mondta Koren Balázs. Ebben is hasznos a Family Link, ha a családtagok Google-fiókjait összekötjük, mert ma már az is megoldott, hogy amikor veszünk egy appot, akkor ahhoz az összes családtag hozzáférjen, letölthesse magának.

Nagyon nem mindegy, hogy egyszer kell kifizetni ezer forintot egy appért, vagy háromszor, mind a három gyereknek.

Google Expeditions - Leonardo da Vinci szerkezeteit is az asztalunkra helyezhetjük a kiterjesztett valóságban

Jöjjenek az appok!

Kezdjük egy könnyedebb választással, amely még a gyerekeknek is biztosan tetszeni fog. „A Monument Valley nagyon szép játék, és nem gondol rá senki, hogy oktató alkalmazás, de a térszemléletet és a kombinációs képességet jól fejleszti.” - mondta a szakértő. (Android, iOS)

Sokan még mindig matematikai appként gondolnak a Wolfram Alphára, pedig abban minden természettudományos ismeret megtalálható, és elképesztő adatbázis van mögötte, bizonyos dolgokban többet tud, mint a Google. A Wolfram Language nevű egyszerű programnyelv segítségével pedig csodákat lehet művelni vele.

Ha szigorúan a matematikánál akarunk maradni, akkor a Geogebrát fontos megemlíteni, amely Koren Balázs szerint az elmúlt években elképesztően sokat fejlődött, és nincs olyan része a tantárgynak, ahol ne lehetne használni. Egy egész programcsomagot kínálnak Androidra és iOS-re.

Hogy ne csak a mobilokról legyen szó, az algebrában hasznos segítséget nyújthat még az Akriel.io, valamint a matek szélesebb spektrumát lefedő Mateking.hu weboldal. Mindkét portál regisztrációhoz és előfizetéshez kötött, de a Mateking.hu szeptember elején két héten át ingyen beszerezhetővé tette a teljes középiskolai tananyagot, és ez a hozzáférés 200 napra szól.

A Google Expeditions egy sokszínű ismeretterjesztő app, amelyben a biológiától a történelemig sokféle segédanyagot találunk. A segítségével történelmi korokba tudunk visszatekinteni, vagy mondjuk egy virtuális csontvázat állíthatunk az íróasztalunkra, hogy minden oldalról tanulmányozni tudjuk a felépítését. A kiterjesztett valóságban megjelenő grafikák még úgy is hasznosak, ha angolul látjuk a kísérő szöveget. (Android, iOS)

Szintén a tananyag kiegészítőjeként működik a Google Science Journal, amely a mobilokba beépített szenzorokat használja ki: megmérhetjük a hangerőt, a fényerőt, de használni tudja - a telefon típusától függően - a beépített iránytűt, magnetométert, barométert és a gyorsulásmérőket is. (Android, iOS)

Nyelvtanulásban még mindig a Duolingo az egyik legjobban ajánlható app, játékossága segít, hogy az emberek lelkesebben álljanak a feladathoz. Ugyanez mondható el a hazai fejlesztésű Xeropanról, amely már nemcsak appban érhető el, hanem a weben is, és egy játékos történetbe, szép grafikába ágyazták a tananyagot. Sajnos a legjobb nyelvtanuló appok igen nagy része vagy magyarról tanít angolra, vagy az angolt állítjuk be alapértelmezett nyelvnek, és úgy tanulhatunk meg egy másik nyelvet is.

A kijelzőméret növekedésével a kézírás kezd visszatérni, és betűk felismerésében a MyScript Calculator elég ügyes, pillanatok alatt megoldhatunk vele összetettebb műveleteket, mintha csak a füzetünkbe írnánk. Azzal a lényeges különbséggel, hogy a papírfüzet magától nem fogja odaírni a megoldást. (Android, iOS)

Elmélet és gyakorlat

Koren Balázs továbbképzéseket is tart, és azt látja, hogy a tanároknak ma is kevés idejük van újdonságokat megismerni, bevezetni - hogy bátran bevezessenek egy digitális eszközt az óráikon, szükségük van a gyakorlati tapasztalatokra, amit a Hipersuliban kapnak.

Talán a Kahoot az egyik legegyszerűbb digitális eszköz, amivel a tanár önmaga is könnyen el tud indulni. Viszonylag sokan használják már az óráikon, hogy kvízekkel mozgassák meg a diákok agysejtjeit. Elképesztően nagy feladatbank elérhető magyar nyelven, szinte minden létező témára, és könnyű benne új feladatsorokat létrehozni.

A Redmenta is említésre méltó, az online dolgozatíró platform, amelyben sokkal többféle kérdést lehet feltenni a diákoknak, mint a Kahooton. Vannak benne kifejtős és rövid válaszokat váró kérdések, kvízek, párosítás a szótanuláshoz, és sorba rendezés - nagyjából minden, ami egy dolgozatban elő szokott fordulni. Ez viszont összetettebb rendszer, rendesen elő kell készíteni az órára.

Kevés volt az app?

Koren Balázs a saját oldalán is összegyűjtött több mint ötvenet. Azt is örömmel fogadjuk, ha küldenek nekünk tippeket, hátha megjelent valami újdonság, amiről még nem hallottunk.

(Borítókép: Education Images / Universal Images Group / Getty Images)