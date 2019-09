Lesz még Magyarország európai helikopternagyhatalom

A Zrínyi 2026 program egyik legfontosabb fejleménye volt tavaly nyáron, hogy a Magyar Honvédség helikopterfronton is erősít, és a következő években összesen 36 új harci helikoptert szerez be. A könnyű, H145M névre hallgató modellek leszállítása idén megkezdődik, és a magyar katonák átképzése is zajlik már, ennek apropóján pedig az Airbus Helicopters németországi gyárában most meg is mutatták a sajtónak a Honvédség legújabb helikopterét.