Nem élhetek pálmaolaj nélkül

A képregényírók jól tudják: a főgonoszok a főhősöknél is sokkal fontosabbak, vigyáznak is rájuk, mint a hímes tojásra. A pálmaolaj pedig tökéletes főgonosz az esőerdők megmentéséért vívott harcban (tudják, amelyek egyébként nem a Föld tüdejei). A szavak szintjén sokan szeretnék bojkottálni a pálmaolajat, és legfőképpen a Nutellát, amely bőséggel tartalmaz ebből az anyagból. Ők, amikor legközelebb a kisebb üveget veszik meg a csokis mogyorókrémből (vagy pálmaolajmentesnek hirdetett alternatívát próbálnak ki - ami sajnos meg sem közelíti az eredetit), vélhetően

Csakhogy a valóságban képtelenség teljesen megszabadulnunk a pálmaolajtól, hiszen az nemcsak ezerféle élelmiszerben, hanem a legmeglepőbb termékek sokaságában is jelen van. És ennek megvan az oka.

Az olajpálma termesztése nem új dolog, a története évezredekre nyúlik vissza. Már az ókorban is nyertek ki sütőolajat a gyümölcseiből, és a növény minden részét hasznosították, főként tüzelő- és építőanyagként. Az utóbbi évtizedekben az olajpálma-ültetvények területe megsokszorozódott, ahogy a globális élelmiszer- és vegyipar felfedezte magának a pálmaolajat. Az előnyei tagadhatatlanok. Az olajpálmának az egyéb olajtermő növényeknél

Nem csoda, hogy a pálmaolaj ma világszerte a legnépszerűbb növényi olaj, a teljes fogyasztás harmadát teszi ki. A felhasználása a környezetvédelmi kampányok dacára rendíthetetlenül emelkedik. A szupermarketekben kapható termékek nagyjából felében megtalálható a pálmaolaj

Az élelmiszeriparban nem léteznek kizárólag rossz és kizárólag jó alapanyagok. Hiába szeretik az emberek a dolgokat feketének vagy fehérnek látni. A pálmaolajnak is megvannak a maga előnyei és hátrányai: élelmiszer-technológiai szempontból sok előnye van, egészségi és környezetvédelmi szempontból viszont inkább hátrányai. A telítettzsírsav-tartalma miatt vannak nála egészségesebb növényi zsiradékok is, például a napraforgó vagy a repceolaj. Az ismert környezetvédelmi aggályok is a hátrányai közé sorolandók