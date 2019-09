Amerikában mégsem tiltják be a volfrámszálas izzókat

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma eredeti elképzelései szerint jövő év január 1-től megtiltotta volna az izzószálas égők forgalmazását, azok alacsony energiahatékonyságára hivatkozva. Most mégis visszavonták a tervezett tiltást, arra hivatkozva, hogy a tilalom hátrányosan érintené a vásárlókat, akiknek így a többe kerülő fénycsöveket vagy led-lámpákat kellett volna megvásárolniuk.

A tilalmat eredetileg a 2007-ben elfogadott amerikai energiafüggetlenségi és -biztonsági törvényre alapozva akarták bevezetni. A világ egyéb országaiban, így az Európai Unióban is már hosszú évek óta részleges vagy teljes tilalom vonatkozik az izzószálas égőkre. Csakhogy - jöttek rá most a minisztériumi tisztviselők - a törvényben az is van, hogy csak akkor lehet korlátozásokat bevezetni az energiapazarló égők kereskedelmére,

ha az gazdaságilag igazolható.

Minthogy a modernebb égők drágábban (amikor megvesszük őket, az üzemeltetésük persze olcsóbb), ezért az energiaügyi minisztérium visszakozott. A New York Times nak nyilatkozó, energiahatékonysági szakértők értetlenségüket fejezték ki:

Semmi értelme eltörölni az energiatakarékos égőkre vonatkozó szabályozásokat, amelyek pénzt spórolnának meg a háztartásoknak, és még az üvegházgáz-kibocsátást is csökkentenék. Ehelyett a Trump-kormány a gyártók oldalára állt, akik továbbra is árulni akarják az elavult energiapazarló izzóikat

- mondta Andrew deLaski, a Appliance Standards Awarness Project nevű nonprofit szervezet munkatársa.